„Nikt nie rodzi się rodzicem" - pod takim hasłem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ruszyło z kampanią, która ma zachęcać do posiadania potomstwa. Wskazuje przyszłym rodzicom, na jaką pomoc mogą liczyć, ale pokazuje też rodzicielstwo w sposób realistyczny. - To dobry kierunek, bo dziś mamy zniekształcony obraz - mówiła w „Rozmowie Dnia" socjolożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia dr Magdalena Nowak-Paralusz.

- Piękne dzieci, piękne mamy 30 sekund po porodzie, tatusiowie, którzy ogarniają wszystko od razu i tak naprawdę to rodzicielstwo to jest po prostu nic innego, jak kraina mlekiem i miodem płynąca. I nagle pojawia się ten nowy człowiek, rodzice nie dostali do niego instrukcji obsługi. Okazuje się, że ta rzeczywistość przytłacza, bo ona jest zupełnie inna niż ta, której doświadczono w mediach społecznościowych, w różnych filmach. Ktoś zaczyna wątpić w ogóle w siebie, czy będzie dobrym rodzicem, więc myślę że taka kampania to jest też kampania, która normalizuje rodzicielstwo - mówiła w „Rozmowie Dnia" dr Magdalena Nowak-Paralusz, gość Adriany Andrzejewskiej-Kuras.



