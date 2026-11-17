Poszukiwana przez TOPR turystka została odnaleziona około północy z poniedziałku na wtorek w żlebie pod Granacką Przełęczą, po stronie Doliny Buczynowej. Kobieta była ciężko ranna i mocno wychłodzona po upadku z wysokości – poinformowali ratownicy.

W nocnej akcji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczyło kilkudziesięciu ratowników TOPR. Wykorzystywano również drony. Po odnalezieniu kobiety ratownicy udzielili jej pomocy medycznej, zabezpieczyli termicznie, a następnie opuścili ją w noszach stromą ścianą w kierunku Doliny Buczynowej. Skomplikowany transport poszkodowanej trwał do wtorkowego poranka.



Kobieta była poszukiwana od poniedziałkowego wieczoru. Gdy nie wróciła z samotnej wyprawy w góry, wszczęto alarm. Początkowo poszukiwania prowadzono w rejonie Doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne i Granatów.



