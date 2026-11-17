Praca daje im niezależność, pewność siebie i poczucie, że są potrzebni. Ich codzienne zaangażowanie zostało docenione. Pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej z naszego województwa zostali nagrodzeni w Toruniu podczas specjalnej gali.

- Mam na imię Tomek, pracuję w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy. Dla mnie ta nagroda jest oczywiście wyróżnieniem, zaszczytem i na pewno daje mi świadomość, że zostałem doceniony . Drukujemy plakaty, naklejki, banery oraz rollup-y. Bardzo dobrze mi się pracuje, jestem zadowolony z tej posady . Ta praca po pierwsze nie jest ciężka, a po drugie nie jest powtarzalna. Codziennie jest inne zadanie.





- Mam na imię Nadia, jestem kelnerką, ale również przez swoje zaangażowanie zaczęłam zajmować się też opieką nad osobami z większą niepełnosprawnością , jako osoba wyżej funkcjonująca.





- ZAZ-y to miejsca integrujące osoby z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Uczą i dają poczucie odpowiedzialności oraz samodzielności tym właśnie osobom poprzez wykonywaną pracę zawodową. Ten sposób integracji jest najbardziej efektywny z możliwych - mówił marszałek województwa Piotr Całbecki.





W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje 10 Zakładów Aktywności Zawodowej.

Lista uhonorowanych

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