Wiślane lodołamacze gotowe do akcji/fot. Marek Ledwosiński
Włocławek

Osiem lodołamaczy czeka we Włocławku. Wody Polskie gotowe na zimę [zdjęcia]

Wiślane lodołamacze gotowe do akcji/fot. Marek Ledwosiński

Wiślane lodołamacze gotowe do akcji. Spółka „Wody Polskie" ogłosiła zakończenie przygotowań do nowego sezonu. Jeśli będzie taka potrzeba, na Wiśle między Włocławkiem i Płockiej pojawi się osiem lodołamaczy.

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Statki w pełnej gotowości czekają w porcie we Włocławku:

- 1 grudnia do 15 marca roku przyszłego mamy tak zwaną zimową osłoną przeciwpowodziową - mówi Mateusz Balcerowicz prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Dzisiaj zaprezentowaliśmy we Włocławku nasze przygotowanie do sezonu zimowego. Elementem tego przygotowania są lodołamacze. Wody Polskie dysponują 26 tego typu jednostkami, w tym ośmioma na Zbiorniku Włocławskim, które na co dzień stacjonują we Włocławku. Jednostki te są gotowe do osłony przeciwpowodziowej, zimowej. Na dzisiaj ta powódź oczywiście nam nie grozi, ale pamiętajmy, że od 1 grudnia do 15 marca jest ten okres, kiedy my, jako Wody Polskie musimy monitorować sytuację i stale na nią reagować - mówił Mateusz Balcerowicz.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego:

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: lodołamaczeWisłaWłocławekkujawsko-pomorskieakcjazimarzeka
Wiślane lodołamacze gotowe do akcji/fot. Marek Ledwosiński Wiślane lodołamacze gotowe do akcji/fot. Marek Ledwosiński Wiślane lodołamacze gotowe do akcji/fot. Marek Ledwosiński
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