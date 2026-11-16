Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski
Bydgoszcz

Inwestycje za ponad 800 milionów złotych planują na przyszły rok władze Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Tomasz Kaźmierski

126 zadań kontynuowanych i 31 nowych inwestycji zapowiadają władze Bydgoszczy na przyszły rok. Ich wartość wynosi ponad 800 milionów złotych. Budowana będzie nadal trasa tramwajowa na Szwederowie i nowe ulice na osiedlach.

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Zgodnie z budżetowymi założeniami ma powstać most przy torze regatowym i nowa jednostka straży w Parku Przemysłowym. Na tory wyjedzie sześć nowych tramwajów. Rozpocznie się też przebudowa ulicy Nakielskiej.

Bydgoszcz dostanie pożyczkę (pół miliarda złotych z KPO) na węzeł wschodni, czyli m.in. wiadukty na trasie do Nitrochemu oraz remont, na który czekają Wiadukty Warszawskie. Na razie trwa uzgadnianie decyzji środowiskowych w tej sprawie.

O inwestycjach mówił prezydent Rafał Bruski.

- Wymiana 15 tysięcy latarni na nowoczesne – inwestycja ta w 7–8 lat zwróci się na tej zasadzie, że będą niższe koszty energii zużywanej, ale także opłat, które musieliśmy wnosić do dotychczasowego właściciela - mówi Rafał Bruski.

- Oczywiście nadal budujemy, kontynuujemy prace na drogach osiedlowych. Tych prac jest relatywnie dużo, ale jeszcze więcej jest osób, które już mają przed swoimi domami tego typu nawierzchnię, wyczekiwaną od wielu lat. Jak państwo wiecie, w programie, który przyjęliśmy, podstawowym kryterium jest to, ilu osobom dana inwestycja się przysłuży, czyli kryterium ludnościowe, zagęszczenie. Jest to bardzo istotne założenie. Kontynuujemy termomodernizację szkół i przedszkoli. Chcielibyśmy, aby w ciągu tych najbliższych trzech, czterech lat ten proces się zakończył - podkreślał prezydent Bydgoszczy.

  • Bydgoszcz jest w gronie miast z najmniejszym zadłużeniem.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: budżetBydgoszczinwestycjesesjarada miasta
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