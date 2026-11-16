Jedna osoba zginęła (24-letni kierowca), a dwie zostały ranne w poniedziałek w wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Gronówku (gm. Lubicz). Samochód osobowy zderzył się z pociągiem Polregio relacji Olsztyn-Toruń. Ruch odbywa się po jednym torze.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy wypadek samochodu osobowego, który zderzył się z pociągiem osobowym relacji Olsztyn Główny-Toruń Główny - przekazał w Gronówku Polskiemu Radiu PiK młodszy kapitan Łukasz Adlis z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Toruniu.



- Poszkodowane zostały trzy osoby dorosłe, w tym jedna śmiertelnie. Dwie osoby dorosłe zostały przetransportowane do szpitala na dalsze badania - jedna pogotowiem lotniczym, druga karetką. Osoby poszkodowane zostały wydobyte, ewakuowane z wraku pojazdu przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.



Przejazd jest oznaczony, ale nie ma szlabanów...



- Ma krzyże Świętego Andrzeja i znak stopu, ale faktycznie nie ma tutaj żadnej sygnalizacji ani rogatek - mówił mł. kpt. Adlis.



Dodał, że pasażerowie zostali ewakuowani przez strażaków do drugiego pociągu , który podjechał. - PKP to załatwiło, że ludzie zostali odwiezieni na stację końcową, na Toruń Główny.



- Nie było mnie w domu, dopiero jakieś pół godziny po wypadku przyjechałem. Już ponad 50 lat tu mieszkam i to już trzeci taki wypadek. Ponad rok temu też było tak samo. No, ja myślę, że tu rogatki powinny być założone. Przejazd strzeżony powinien być - mówi okoliczny mieszkaniec.







O szczegółach mówi Bartosz Masiełajć z Polregio:









Pociągiem podróżowały 42 osoby, ale nikt z nich nie ucierpiał.



- W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem osobowym 24-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - przekazał PR PiK młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



- Pozostała dwójka pasażerów podróżująca tym pojazdem została przetransportowana do szpitala. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa, które się rozpoczęło.



Na przejeździe kolejowym w Gronówku w sierpniu zeszłego roku także doszło do tragicznego wypadku . Para 67-latków wjechała kamperem pod pociąg. Kobieta zginęła na miejscu. Przejazd w Gronówku to przejazd niestrzeżony z krzyżem św. Andrzeja oraz znakiem STOP.

- Pojazd wjechał na przejazd kolejowy i został uderzony przez pociąg jadący z Olsztyna, jest to oczywiście pociąg Zakładu Warmińsko-Mazurskiego. Nie wiadomo, do której godziny będzie zamknięta trasa. Był to przejazd niestrzeżony.- W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem osobowym- przekazał PR PiK młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.- Pozostała dwójka pasażerów podróżująca tym pojazdem została przetransportowana do szpitala. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa, które się rozpoczęło.

ewakuowane zostały trzy osoby.

wezwano także śmigłowiec LPR

Ruch kolejowy jest wstrzymany. Są opóźnienia, na razie niewielkie (stan na godz. 17:20) na trasie Białystok-Wrocław Główny (30 minut) oraz Wrocław Główny-Białystok (10 minut). Warto śledzić Portal Pasażera TUTAJ , ponieważ opóźnienia na pewno będą większe.

Z samochoduU jednej z nich rozpoczęto resuscytacje krążeniowo-oddechową, ale niestety, nie udało się uratować życia. Pozostali poszkodowani zostali zabrani do szpitala.Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, policja,