Jedna osoba zginęła (24-letni kierowca), a dwie zostały ranne w poniedziałek w wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Gronówku (gm. Lubicz). Samochód osobowy zderzył się z pociągiem Polregio relacji Olsztyn-Toruń. Ruch odbywa się po jednym torze.
- Poszkodowane zostały trzy osoby dorosłe, w tym jedna śmiertelnie. Dwie osoby dorosłe zostały przetransportowane do szpitala na dalsze badania - jedna pogotowiem lotniczym, druga karetką. Osoby poszkodowane zostały wydobyte, ewakuowane z wraku pojazdu przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.
Przejazd jest oznaczony, ale nie ma szlabanów...
- Ma krzyże Świętego Andrzeja i znak stopu, ale faktycznie nie ma tutaj żadnej sygnalizacji ani rogatek - mówił mł. kpt. Adlis.
Dodał, że pasażerowie zostali ewakuowani przez strażaków do drugiego pociągu, który podjechał. - PKP to załatwiło, że ludzie zostali odwiezieni na stację końcową, na Toruń Główny.
- Nie było mnie w domu, dopiero jakieś pół godziny po wypadku przyjechałem. Już ponad 50 lat tu mieszkam i to już trzeci taki wypadek. Ponad rok temu też było tak samo. No, ja myślę, że tu rogatki powinny być założone. Przejazd strzeżony powinien być - mówi okoliczny mieszkaniec.
O szczegółach mówi Bartosz Masiełajć z Polregio:
Pociągiem podróżowały 42 osoby, ale nikt z nich nie ucierpiał.
- W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem osobowym 24-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - przekazał PR PiK młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
- Pozostała dwójka pasażerów podróżująca tym pojazdem została przetransportowana do szpitala. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa, które się rozpoczęło.
- Na przejeździe kolejowym w Gronówku w sierpniu zeszłego roku także doszło do tragicznego wypadku. Para 67-latków wjechała kamperem pod pociąg. Kobieta zginęła na miejscu. Przejazd w Gronówku to przejazd niestrzeżony z krzyżem św. Andrzeja oraz znakiem STOP.
Z samochodu ewakuowane zostały trzy osoby. U jednej z nich rozpoczęto resuscytacje krążeniowo-oddechową, ale niestety, nie udało się uratować życia. Pozostali poszkodowani zostali zabrani do szpitala.
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, policja, wezwano także śmigłowiec LPR.
- Ruch kolejowy jest wstrzymany. Są opóźnienia, na razie niewielkie (stan na godz. 17:20) na trasie Białystok-Wrocław Główny (30 minut) oraz Wrocław Główny-Białystok (10 minut). Warto śledzić Portal Pasażera TUTAJ, ponieważ opóźnienia na pewno będą większe.