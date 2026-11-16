Zderzenie samochodu osobowego z pociągiem w Gronówku. Jedna osoba nie żyje [zdjęcia]

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 17:00. Zderzenie nastąpiło na przejeździe kolejowym - przekazał dyżurny KW PSP Toruń.
Z samochodu ewakuowane zostały trzy osoby. U jednej z nich rozpoczęto resuscytacje krążeniowo-oddechową, ale niestety, nie udało się uratować życia. Pozostali poszkodowani zostali zabrani do szpitala.
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, policja, wezwano także śmigłowiec LPR.
- Ruch kolejowy jest wstrzymany. Są opóźnienia, na razie niewielkie (stan na godz. 17:20) na trasie Białystok-Wrocław Główny (30 minut) oraz Wrocław Główny-Białystok (10 minut). Warto śledzić Portal Pasażera TUTAJ, ponieważ opóźnienia na pewno będą większe.