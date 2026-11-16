Idzie rewolucja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żużlowców?/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Ekstraliga i Politechnika Bydgoska ze wspólnym projektem. Celem poprawa bezpieczeństwa zawodników

Idzie rewolucja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żużlowców?/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Żużlowa Ekstraliga podjęła współpracę z Politechniką Bydgoską w zakresie poprawy bezpieczeństwa zawodników. Efektem podpisania umowy jest rozpoczęcie zaawansowanych prac nad nowymi bandami, które mają zmniejszyć ryzyko groźnych kontuzji.

Fredrik Lindgren wraca do Grudziądza po 23 latach. Szwed zasili BAYERSYSTEM GKM
Fredrik Lindgren wraca do Grudziądza po 23 latach. Szwed zasili BAYERSYSTEM GKM
Janusz Kołodziej zakończył karierę. Kolejny wielki polski żużlowiec już nie pojawi się na torze

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, bezpośrednio porozumienie zawarł Wydział Inżynierii Mechanicznej. Strony zawiązały współpracę w poniedziałek w biurze rektora prof. Marka Adamskiego.

Cel wspólnych działań to konstrukcja nowych band ochronnych. Pomysłodawcą projektu jest magister inżynier Tomasz Muszalski. – Nowa generacja band będzie umożliwiała bardzo dobry rozkład energii kinetycznej zawodnika wpadającego w taką bandę – wyjaśnił.

Najważniejsza część porozumienia to fakt, iż pomysły zostaną sprawdzone na terenie uczelni. – Możliwości wydziału pozwalają nam przeprowadzić symulację, w której możemy sprawdzić każde parametry – dodał Muszalski.

Na owocne efekty współpracy liczy prezes Ekstraligi, Wojciech Stępniewski. – Mam nadzieję, że w ciągu następnych dwóch lat, może szybciej, uda się wykonać prototyp na jednym ze stadionów – przyznał.

Rozmowy z mgr. inż. Tomaszem Muszalskim i Wojciechem Stępniewskim:

Materiał Patryka Głowackiego
Dyscyplina: żużel
TAGI: ekstraligawojciech stępniewskitomasz muszalskiżużel
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Olimpia Grudziądz z remisem. Przewaga w wielu statystykach, ale nie tej najważniejszej

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Ekstraliga i Politechnika Bydgoska ze wspólnym projektem. Celem poprawa bezpieczeństwa zawodników

Żużlowa Ekstraliga podjęła współpracę z Politechniką Bydgoską w zakresie poprawy bezpieczeństwa zawodników. Efektem podpisania umowy jest rozpoczęcie…

PG
2026-11-16, 17:34
Grudziądz

Olimpia Grudziądz z remisem. Przewaga w wielu statystykach, ale nie tej najważniejszej

Olimpia Grudziądz wywalczyła punkt w 16. kolejce Betclic 2. Ligi. Wyjazdowy mecz Grudziądzan ze Stalą Stalowa Wola zakończył się bezbramkowym remisem.

PG
2026-11-15, 21:53
SPORT

Sukces polskiej judoczki w turnieju rangi Grand Prix. Aleksandra Kowalewska zajęła drugie miejsce

Judoczka Aleksandra Kowalewska zajęła drugie miejsce w zawodach Grand Prix w Zagrzebiu. Polka uległa dopiero w finale kategorii 70 kilogramów, przegrywając…

PAP PG
2026-11-15, 20:27
SPORT

KH Energa nie miała wiele do powiedzenia w Oświęcimiu. Mimo tego Torunianie zagrają o Puchar Polski

18. kolejka Tauron Hokej Ligi nie okazała się szczęśliwa dla KH Energi Toruń. „Stalowe Pierniki” przegrały na wyjeździe z KS Unią Oświęcim 0:4. Mimo…

PG
2026-11-15, 19:52
SPORT

Fatalny początek, udana pogoń i bram happy endu. Anioły Toruń musiały uznać wyższość rywala

CUK Anioły Toruń poniosły drugą porażkę w sezonie Tauron 1. Ligi. W spotkaniu 10. kolejki toruńska ekipa niespodziewanie przegrała we własnej hali z Lechią…

PG
2026-11-15, 18:23
SPORT

Astoria uszczęśliwiła kibiców w hali Łuczniczka. Zwycięstwo przy asyście prawie 4 tysięcy widzów

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz wywalczyła czwartą wygraną w sezonie PGE Basket Ligi. W 7. kolejce Bydgoszczanie triumfowali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych…

PG
2026-11-15, 14:34
Bydgoszcz

Młodzi karatecy opanowali Bydgoszcz. Adepci rywalizowali w Łuczniczce o Puchar Polski

Prawie 1000 młodych karateków z całej Polski rywalizowało w bydgoskiej hali Immobile Łuczniczka. Za nami piąta edycja Pucharu Polski karate WKF.

PG
2026-11-15, 09:54
SPORT

IV Liga: Czołówka walczyła ze sobą. W hitach lepsze Tłuchowia i Wisła Dobrzyń [wyniki 16. kolejki]

16. kolejka kujawsko-pomorskiej IV Ligi przyniosła dwa hitowe starcia - druga w tabeli Tłuchowia Tłuchowo podjęła piątą Unię Wąbrzeźno, a trzecia Pogoń…

PG
2026-11-15, 07:00
SPORT

LN: Polska przegrała z Rumunią! „Biało-czerwoni” mogą skończyć grupę na ostatniej pozycji

Kolejny rozczarowujący występ reprezentacji Polski w Lidze Narodów. W swoim piątym spotkaniu w grupie 4. dywizji B polski zespół przegrał na wyjeździe…

PG
2026-11-14, 23:03
SPORT

Noteć znalazła sposób na spadkowicza. Inowrocławianie wygrali zacięte spotkanie z Miastem Szkła

KSK Qemetica Noteć Inowrocław z dobrym występem w 9. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Zespół z Kujaw pokonał na wyjeździe Miasto Szkła Krosno 84:78.

PG
2026-11-14, 21:43
SPORT

Zawisza znów się rozpędza. Bydgoszczanie pokonali rywala, który plasował się wyżej w tabeli

Zawisza Bydgoszcz odniósł trzecią wiktorię z rzędu w Betclic 2. Lidze. W 16. kolejce zmagań bydgoska ekipa pokonała na wyjeździe Chojniczankę Chojnice…

PG
2026-11-14, 20:45
SPORT

Twarde Pierniki bezlitosne dla przeciwnika. Torunianie wrzucili do kosza ponad 100 punktów

Bardzo dobry występ Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń w 7. kolejce PGE Basket Ligi. Toruńska ekipa pokonała we własnej hali Energa Trefla Sopot 106:…

PG
2026-11-14, 17:24
więcej wiadomości
0:00 0:00