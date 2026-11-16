Ekstraliga i Politechnika Bydgoska ze wspólnym projektem. Celem poprawa bezpieczeństwa zawodników

Żużlowa Ekstraliga podjęła współpracę z Politechniką Bydgoską w zakresie poprawy bezpieczeństwa zawodników. Efektem podpisania umowy jest rozpoczęcie zaawansowanych prac nad nowymi bandami, które mają zmniejszyć ryzyko groźnych kontuzji.

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie, bezpośrednio porozumienie zawarł Wydział Inżynierii Mechanicznej. Strony zawiązały współpracę w poniedziałek w biurze rektora prof. Marka Adamskiego.



Cel wspólnych działań to konstrukcja nowych band ochronnych. Pomysłodawcą projektu jest magister inżynier Tomasz Muszalski. – Nowa generacja band będzie umożliwiała bardzo dobry rozkład energii kinetycznej zawodnika wpadającego w taką bandę – wyjaśnił.



Najważniejsza część porozumienia to fakt, iż pomysły zostaną sprawdzone na terenie uczelni. – Możliwości wydziału pozwalają nam przeprowadzić symulację, w której możemy sprawdzić każde parametry – dodał Muszalski.



Na owocne efekty współpracy liczy prezes Ekstraligi, Wojciech Stępniewski. – Mam nadzieję, że w ciągu następnych dwóch lat, może szybciej, uda się wykonać prototyp na jednym ze stadionów – przyznał.



Rozmowy z mgr. inż. Tomaszem Muszalskim i Wojciechem Stępniewskim: