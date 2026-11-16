Pamiątka po Hucie Szkła Irena odzyskana. Pomnik wrócił do Inowrocławia [zdjęcia]

Hutnik znowu jest w Inowrocławiu. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena. Rzeźba po upadku firmy została sprzedana. Miastu udało się ją odzyskać.

- Pomnik został przywieziony do Inowrocławia z Sosnowca, z Muzeum Schoena, które zakupiło między innymi ten pomnik, ale również wiele innych artefaktów - pozostałości po hucie szkła. Bardzo się cieszymy ze współpracy, którą nawiązaliśmy z muzeum, i z tego, że symbol rozpoznawany przez wielu mieszkańców naszego miasta, którzy pracowali w hucie szkła, ale nie tylko, również przez ich rodziny, wrócił do Inowrocławia – mówiła Daria Knasiak-Majewska z inowrocławskiego ratusza.



Hutnik stworzony przez cenionego rzeźbiarza Wita Płażewskiego przejdzie teraz renowację. Niebawem pojawi się na terenie miasta jako kolejna atrakcja turystyczna i świadek historii Inowrocławia.



