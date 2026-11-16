Hutnik powrócił do Inowrocławia. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena/fot. Daria Knasiak-Majewska
Inowrocław

Pamiątka po Hucie Szkła Irena odzyskana. Pomnik wrócił do Inowrocławia [zdjęcia]

Hutnik powrócił do Inowrocławia. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena/fot. Daria Knasiak-Majewska

Hutnik znowu jest w Inowrocławiu. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena. Rzeźba po upadku firmy została sprzedana. Miastu udało się ją odzyskać.

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- Pomnik został przywieziony do Inowrocławia z Sosnowca, z Muzeum Schoena, które zakupiło między innymi ten pomnik, ale również wiele innych artefaktów - pozostałości po hucie szkła. Bardzo się cieszymy ze współpracy, którą nawiązaliśmy z muzeum, i z tego, że symbol rozpoznawany przez wielu mieszkańców naszego miasta, którzy pracowali w hucie szkła, ale nie tylko, również przez ich rodziny, wrócił do Inowrocławia – mówiła Daria Knasiak-Majewska z inowrocławskiego ratusza.

Hutnik stworzony przez cenionego rzeźbiarza Wita Płażewskiego przejdzie teraz renowację. Niebawem pojawi się na terenie miasta jako kolejna atrakcja turystyczna i świadek historii Inowrocławia.

  • Powrót pomnika był możliwy dzięki współpracy Miasta Inowrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury oraz Pałacu Schoena - Muzeum w Sosnowcu, a wreszcie spółki Transpol Lider, która zadbała o bezpieczny transport rzeźby z Sosnowca do Inowrocławia.

Mówi Daria Knasiak-Majewska
Gdzie: Inowrocław
TAGI: hutnikpomnikrzeźbahutaszkłaIrenaInowrocławkujawsko-pomorskie
Hutnik powrócił do Inowrocławia. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena/fot. Daria Knasiak-Majewska Hutnik powrócił do Inowrocławia. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena/fot. Daria Knasiak-Majewska Hutnik powrócił do Inowrocławia. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena/fot. Daria Knasiak-Majewska
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