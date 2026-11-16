Narkotykowa szajka wpadła w czasie policyjnej kontroli drogowej. Jest akt oskarżenia

Cztery osoby staną przed toruńskim sądem w związku ze sprawą dotyczącą handlu i przetwarzania znacznych ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli m.in. amfetaminę, MDMA, marihuanę oraz prasę służącą do produkcji tabletek.

Akt oskarżenia przeciwko Krystianowi K., Damianowi K., Martynie D. i Przemysławowi K. skierowała do Sądu Okręgowego Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód.



Sprawa rozpoczęła się w styczniu 2026 roku, gdy toruńscy policjanci zatrzymali do kontroli Mercedesa. W samochodzie znaleziono kilka pakunków z podejrzanymi substancjami.

W toku dalszego śledztwa zabezpieczono kolejne narkotyki w innych lokalizacjach.



Według śledczych oskarżeni mieli uczestniczyć w obrocie narkotykami lub pomagać w ich przetwarzaniu. Trzy osoby częściowo przyznały się do zarzucanych czynów, natomiast Martyna D. nie przyznała się do winy.



