W sobotę dyżurny włocławskiej policji odebrał telefon z informacją, że przez miasto jedzie być może nietrzeźwy kierowca. Po zatrzymaniu auta okazało się, że za kierownicą siedzi wysoka rangą funkcjonariuszka policji . Od tych badań zależy jej dalsza kariera.

Ta historia wydarzyła się w sobotę, ale dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne.



Około godziny 16:00 dyżurny dostał zgłoszenie, że ulicą Mielęcińską jedzie auto, którego kierowca może być pijany. Na miejsce ruszył patrol drogówki. Zatrzymano opisany samochód i okazało się, że za kierownicą siedzi wysokiej rangi funkcjonariuszka, zastępczyni naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



Policjanci poprosili, by dmuchnęła w alkomat. Kierująca odmówiła. W tej sytuacji przewieziono ją do szpitala na pobranie krwi.



Wyników jeszcze nie ma. To one zadecydują, co dalej w tej sprawie: czy mandat albo proces i w obu przypadkach wydalenie ze służby, czy też grzeczne przeprosiny.



Na wyniki czeka też prokuratura, której policja już przekazała sprawę. Wiceszefowa Prokuratury Rejonowej we Włocławku Martyna Wojtczak zapowiedziała, że jeśli we krwi policjantki będzie alkohol, to śledztwo w trosce o bezstronność zostanie przekazane do innej prokuratury.