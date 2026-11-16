Akcja ABW m.in. w Kujawsko-Pomorskiem. Nastolatkowie mieli planować zamach i promować faszyzm

Trzech nastolatków miało planować atak z użyciem materiałów wybuchowych. Jeden z nich jest mieszkańcem naszego regionu. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy w swoim miejscu zamieszkania. Z informacji służb wynika, że zatrzymani byli powiązani z międzynarodowymi grupami faszystowskimi. Mają 17 i 16 lat.

Do zatrzymań doszło w Wielkopolsce oraz w Kujawsko-Pomorskiem.



Jak ustaliła prokuratura, 17-latkowie za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami na temat produkcji materiałów wybuchowych i konstruowania broni. Mieli również omawiać możliwość przeprowadzenia eksplozji w budynku mieszkalnym.



- Przedstawione im zarzuty to udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym, posiadanie materiałów wybuchowych, posiadanie wiatrówki w trakcie przerabiania na broń palną, propagowanie treści nazistowskich, faszystowskich i przygotowanie się do wybuchu ładunku wybuchowego skierowanego przeciwko innym znanym osobom - przekazał prokurator Mariusz Marciniak.

- To nie są końcowe zatrzymania w tej sprawie. Grupa była znacznie liczniejsza i z całą pewnością to śledztwo doprowadzimy do samego końca.



Nad tą sprawą śledczy pracują od września. Zatrzymaniom towarzyszyły specjalne środki bezpieczeństwa.



- Wszyscy zatrzymani na terenie trzech różnych województw zostali zatrzymani w miejscach swojego zamieszkania - mówi prokurator Marciniak.



- Z uwagi na podejrzenie posiadania przez nich materiałów wybuchowych, w akcji uczestniczyły grupy minersko-pirotechniczne, które miały na celu neutralizowanie tych zagrożeń. I rzeczywiście w jednym wypadku potwierdzono posiadanie materiałów wybuchowych, więc obecność specjalistycznej grupy była jak najbardziej konieczna - podkreślał prokurator.



Trzeci z zatrzymanych, 16-latek, miał aktywnie uczestniczyć w działalności grupy, propagować treści faszystowskie i nawoływać do przemocy na tle rasowym.





17-latkowie zostali tymczasowo aresztowani. 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.