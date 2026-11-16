ABW zatrzymała nastolatków związanych ze środowiskiem neonazistowskim. Jeden z nich mieszka w Kujawsko-Pomorskiem

Według śledczych młodzi ludzie nie tylko propagowali ideologię nazistowską, ale także przygotowywali się do działań o charakterze terrorystycznym.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech nastolatków w wieku 16 i 17 lat, podejrzewanych o działalność związaną z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.



Jak ustaliła prokuratura, dwaj 17-latkowie za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami na temat produkcji materiałów wybuchowych i konstruowania broni. Mieli również omawiać możliwość przeprowadzenia eksplozji w budynku mieszkalnym.



Podczas przeszukania jednego z mieszkań funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do produkcji materiałów wybuchowych.



Trzeci z zatrzymanych, 16-latek, miał aktywnie uczestniczyć w działalności grupy, propagować treści faszystowskie i nawoływać do przemocy na tle rasowym.



17-latkowie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. przygotowywania materiałów wybuchowych, posiadania broni i udziału w działalności grupy o charakterze terrorystycznym. Zostali tymczasowo aresztowani. 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.



Do zatrzymań doszło w Wielkopolsce oraz w Kujawsko-Pomorskiem, w miejscach zamieszkania nastolatków. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z ABW. Sprawa ma charakter rozwojowy.