Sprawcą pożaru okazał się dławik, element instalacji elektrycznej. / Fot. Ilustreacyjne / Archiwum PR PiK
Bydgoszcz

Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia w podbydgoskiej Brzozie. 150 pasażerów zostało ewakuowanych

Sprawcą pożaru okazał się dławik, element instalacji elektrycznej. / Fot. Ilustreacyjne / Archiwum PR PiK

12 listopada doszło do pożaru wagonu składu Polregio. Pojawiły się głosy, że w składzie mogło dojść do wybuchu paniki, ponieważ drzwi były zablokowane.

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Tymczasem rzecznik Polregio - Karol Jakubowski informuje, że ewakuacja przebiegła sprawnie - procedury zostały zachowane. Przypomina przebieg zdarzenia.

- Kierownik składu zauważył dym. Informacje o zdarzeniu przekazał dyżurnemu ruchu, a po zatrzymaniu pociągu na stacji Brzoza Bydgoska sprawdził źródło zadymienia. Okazało się, że to dławik, element instalacji elektrycznej - relacjonuje Karol Jakubowski, rzecznik Polregio. - Próby samodzielnego ugaszenia ognia nie przyniosły efektu, a więc na miejsce wezwano straż pożarną. Kierownik pociągu zarządził ewakuację pasażerów, otwierając drzwi z przodu oraz z tyłu składu. Podróżni spokojnie opuścili pojazd, a następnie przesiedli się do pociągu PKP Inter City.

Powołanie komisji kolejowej po tego typu zdarzeniach - to rutynowe działanie. Dodajmy, że komisja kolejowa to nie to samo, co Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ta nie zajmuje zdarzeniem w podbydgoskiej Brzozie.

Mówi Karol Jakubowski, rzecznik Polregio
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: BrzozapożrkolejPolregio
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