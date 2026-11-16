Jedna z atrakcji turystycznych Grudziądza odzyskała swój dawny blask [zdjęcia]

Ponad 100-letnie zbytkowe schody prowadzące na Błonia Nadwiślańskie są już otwarte i bezpieczne. Budowla przeszła remont generalny. Wszystko kosztowało prawie 2,5 miliona złotych.

- Bardzo fajne. Są barierki. Można się ich trzymać Jesteśmy z dzieckiem, więc nie boimy się, że coś mu się stanie - mówiła w rozmowie z naszym reporterem jedna z osób, które spotkaliśmy przy nowych grudziądzkich schodach.



- Ze schodów im. Juliusza Słowackiego chętnie korzystali zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Zostały niemal wybudowane na nowo - mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydent Grudziądza. - Poprzednie były tak zdewastowane, że trzeba je było zdemontować.



Schody stanowią główną trasę między centrum Grudziądza a Błoniami Nadwiślańskimi. Jest też kolumna, podest widokowy oraz bramki zlokalizowane od ul. Spichrzowej.