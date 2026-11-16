Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. / Fot. Ilustracyjna, Archiwum PR PiK
Chełmno

Chełmiński policjant, w ciągu kilku godzin, dwukrotnie zatrzymał tego samego nietrzeźwego kierowcę

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. / Fot. Ilustracyjna, Archiwum PR PiK

Do sytuacji doszło z czwartku na piątek (12-13 listopada) dzięki interwencji sierż. Karola Szczepańskiego.

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W czwartek (12.11) ok godziny 21:20 policjant, jadąc prywatnym samochodem do służby, zwrócił uwagę na Mercedesa, którego kierowca miał wyraźne trudności z utrzymaniem prostego toru jazdy. Wyprzedził samochód, a następnie zatrzymał go na ulicy Dworcowej w Chełmnie, uniemożliwiając dalszą jazdę.

Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia policjanta. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód przekazali wskazanej przez niego osobie. Po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony.

Około godz. 4:50, jeszcze przed zakończeniem służby, sierż. Karol Szczepański ponownie zauważył tego samego Mercedesa. Szybko okazało się, że za kierownicą siedzi ten sam mężczyzna, który kilka godzin wcześniej został zatrzymany za jazdę po alkoholu. Tym razem miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Gdzie: Chełmno
TAGI: chełmnopijanypolicja
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