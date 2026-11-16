Zmiany dla przedsiębiorców w 2027 r. – prognozy biura rachunkowego z Bydgoszczy [reklama]

Koniec roku to dla przedsiębiorców nie tylko czas podsumowań, ale również przygotowań do nadchodzących zmian w przepisach. W 2027 roku na prowadzących działalność gospodarczą będą czekać nowe rozwiązania podatkowe, zmiany dotyczące ryczałtu, wyższe koszty zatrudnienia oraz kolejne obowiązki związane z KSeF. Warto już teraz sprawdzić, które z nich mogą realnie wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy, aby odpowiednio się do nich przygotować. Wszystkie kluczowe kwestie przybliżamy dzięki wiedzy specjalistów z Kancelarii Gospodarczej, bydgoskiego biura rachunkowego mieszczącego się przy ul. Łęczyckiej 14 (tel. 571 512 259).





Zmiany podatkowe w 2027 roku – nowe progi dla rozliczających się na zasadach ogólnych i ograniczenia ryczałtu

Co nas czeka? Wszystko wskazuje na to, że pierwszy próg podatkowy wzrośnie ze 120 tys. zł do 130 tys. zł przy zachowaniu stawki 12%. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie dodatkowego progu podatkowego ze stawką 24%, która obejmowałaby dochody od 130 tys. zł do 150 tys. zł. Dochody przekraczające 150 tys. zł nadal byłyby opodatkowane stawką 32%, natomiast kwota wolna od podatku pozostałaby na dotychczasowym poziomie 30 tys. zł.

Dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oznaczałoby to niższe obciążenia podatkowe.

Przykład: przy rocznej podstawie obliczenia podatku wynoszącej 150 tys. zł, podatek według nowych zasad wyniósłby 17 200 zł, zamiast obecnych 20 400 zł. Różnica to 3 200 zł rocznie, przy założeniu, że przedsiębiorca nie korzysta z dodatkowych ulg i odliczeń.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać na planowanych zmianach. Projekt przewiduje również ograniczenie dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Roczny limit przychodów pozwalający na korzystanie z tej formy opodatkowania miałby zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo zaproponowano stawkę 17% dla nadwyżki przychodów przekraczających 300 tys. euro w trakcie roku, w przypadkach objętych projektowanymi przepisami.

Takie rozwiązania mogą szczególnie dotknąć przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz innych firm, między innymi programistów, konsultantów czy przedstawicieli wolnych zawodów. Osoby osiągające wyższe przychody będą musiały ponownie przeanalizować, czy ryczałt pozostanie dla nich dostępny i opłacalny, czy też korzystniejsze okaże się przejście na podatek liniowy lub skalę podatkową.

Trzeba przy tym pamiętać, że opisane zmiany pozostają na etapie projektu. Ich ostateczny zakres będzie zależał od przepisów uchwalonych i opublikowanych przed wejściem reformy w życie.

Ryczałt, podatek liniowy czy skala podatkowa? Jaką formę opodatkowania wybrać w 2027 roku?

Forma opodatkowania ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków i składek, jakie płaci przedsiębiorca. Nie jest to jednak decyzja, którą można podjąć w pięć minut na podstawie kilku danych z kalkulatora internetowego. Trzeba uwzględnić nie tylko przychody i koszty, ale również sytuację rodzinną, specyfikę działalności oraz plany na przyszłość.

Wybór formy opodatkowania bezwzględnie należy skonsultować z kompetentnym doradcą. Warto w tym przypadku poszukiwać kompletnych rozwiązań – miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie z zakresu księgowości, ale i doradztwa podatkowego. Obszary te przenikają się, a specjaliści z nimi związani ściśle ze sobą współpracują, mając dzięki temu całościowy ogląd na sytuację danej firmy. Kancelaria Gospodarcza to biuro rachunkowe w Bydgoszczy polecane przez lokalnych przedsiębiorców m.in. z powodu uzyskiwania kompleksowego wsparcia.

Zatem jeśli wiesz, że będziesz potrzebował wsparcia w rozliczaniu firmy lub porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się i umów spotkanie w Kancelarii Gospodarczej (tel. 571 512 259). Nowi klienci mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji z doradcą podatkowym, podczas której analizowana jest sytuacja przedsiębiorcy, uwzględniane są plany na rozwój działalności, a efektem rozmów jest wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Ile wyniosą składki ZUS w 2027 roku?

W 2027 roku przedsiębiorcy zapłacą więcej za ZUS. Według aktualnych prognoz pełne składki, wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, wyniosą 2 052,15 zł miesięcznie, czyli o 125,39 zł więcej niż w 2026 roku. W skali roku daje to ponad 1 500 zł dodatkowych kosztów. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość zależy od formy opodatkowania i wyników finansowych firmy.

Podane kwoty są prognozowane i wymagają potwierdzenia w ostatecznych wyliczeniach na 2027 rok.

KSeF w 2027 roku. Co zmieni się dla przedsiębiorców?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to jedna z największych zmian w sposobie wystawiania i rozliczania faktur. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek korzystania z systemu objął największe firmy, a od 1 kwietnia większość pozostałych przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2027 roku do KSeF dołączą również najmniejsze firmy, które dotychczas korzystały z czasowego zwolnienia.

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest planowane przesunięcie kar za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z KSeF. Pierwotnie miały one obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, jednak rząd przyjął projekt ustawy, który przesuwa ten termin na 1 stycznia 2028 roku. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy mogą zrezygnować z korzystania z systemu. Obowiązek nadal będzie istniał, a administracja skarbowa będzie mogła weryfikować przypadki wystawiania faktur poza KSeF.

Dla przedsiębiorców KSeF oznacza również konieczność uporządkowania obiegu dokumentów i zasad współpracy z księgowością. Choć wdrożenie systemu wymaga przygotowania, w dłuższej perspektywie może usprawnić codzienną pracę. Automatyczne pobieranie faktur, mniej ręcznego wprowadzania dokumentów i szybszy dostęp do danych to korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych.

Koszty zatrudnienia w 2027 roku. Ile więcej zapłacą pracodawcy?

Od 1 stycznia 2027 roku płaca minimalna wzrośnie do 4 950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych objętych tym obowiązkiem wyniesie 32,30 zł brutto.

Dla pracodawców oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia, które nie kończą się na wynagrodzeniu brutto. Po doliczeniu składek ZUS finansowanych przez pracodawcę koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego płacę minimalną wyniesie około 5 964 zł miesięcznie, bez uwzględnienia ewentualnych wpłat na PPK.

Wyższa płaca minimalna wpłynie również na niektóre świadczenia pracownicze. Dlatego planując budżet na 2027 rok, warto uwzględnić nie tylko obowiązkowe podwyżki, ale także pozostałe koszty związane z zatrudnieniem.

Jak przygotować firmę na 2027 rok? Co warto zrobić jeszcze w grudniu?

Końcówka roku to dobry moment, żeby przyjrzeć się finansom firmy i zaplanować działania na kolejne miesiące.

Przede wszystkim warto:

• oszacować przyszłoroczne przychody i koszty;

• sprawdzić, czy dotychczasowa forma opodatkowania nadal będzie korzystna – większość przedsiębiorców będzie mogła zmienić ją do 22 lutego 2027 roku, ale nie warto odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę!

Grudzień to również czas na uporządkowanie dokumentacji księgowej – sprawdzenie rozliczeń z kontrahentami i zaplanowanie większych inwestycji. Pracodawcy powinni dodatkowo uwzględnić w budżecie rosnące koszty zatrudnienia, a przedsiębiorcy korzystający z KSeF sprawdzić, czy obieg faktur w firmie działa prawidłowo.

Przy okazji warto ocenić dotychczasową współpracę z księgowością. Dziś przedsiębiorcy potrzebują nie tylko prawidłowych rozliczeń, ale także bieżących informacji o zmianach w przepisach i wsparcia przy podejmowaniu decyzji podatkowych. Tak właśnie podchodzi do obsługi klientów wspomniana już Kancelaria Gospodarcza, będąca jednym z polecanych bydgoskich biur rachunkowych. Właścicielowi czuwającemu nad jej działaniem zależy, aby przedsiębiorcy nie tylko mieli prawidłowo prowadzone księgi, ale również wiedzieli, jakie możliwości i obowiązki czekają ich w kolejnym roku.

Podsumowanie

Rok 2027 przyniesie przedsiębiorcom kolejne zmiany w podatkach i obowiązkach związanych z prowadzeniem firmy. Nowe regulacje dotyczące KSeF, wyższe składki ZUS i rosnące koszty zatrudnienia to tylko część kwestii, które warto uwzględnić w przyszłorocznym budżecie.

Nie wszystkie zmiany dotkną jednak przedsiębiorców w takim samym stopniu. Wiele zależy od rodzaju działalności, wybranej formy opodatkowania oraz osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.

Dlatego warto już teraz przyjrzeć się sytuacji swojej firmy i sprawdzić, na co trzeba się przygotować. Im wcześniej zaplanujemy kolejny rok podatkowy, tym łatwiej będzie uniknąć niepotrzebnych kosztów i przykrych niespodzianek.

Autor: Wiktor Soszyński – przedsiębiorca, od lat związany z branżą księgową. Z chęcią dzieli się nie tylko zdobytym doświadczeniem, ale również prognozami gospodarczymi i doradza w kwestii prowadzenia firmy.