Wirtualne strzelnice coraz bardziej popularne w Kujawsko-Pomorskiem. Powstają w szkołach

Nowczesne obiekty budowane są w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2026”. To inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej.

- To bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, jeśli szkoła, tak jak nasza, posiada klasę o profilu mundurowym - mówi Łukasz Piasecki, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. - Dzięki temu młodzież może rozwijać postawy oraz umiejętności strzeleckie. Z tej strzelnicy mogą korzystać nie tylko nasi uczniowie, ale również uczniowie innych grudziądzkich szkół ponadpodstawowych, a nawet żołnierze.



Co o takim wirtualnym strzelaniu myślą uczniowie?



- Można sobie poćwiczyć. Laser, który naprowadza na cel, ułatwia strzelenie. I w odróżnieniu od broni palnej, przy strzelaniu wirtualnym - jest znacznie mniejszy odrzut - mówią.



W tym tygodniu tematem przewodnim w naszym radiu jest dostęp do broni.