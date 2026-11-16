W ubiegłym roku wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków o Dobry Start na niemal 4,9 mln dzieci. / Fot. Pixabay
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Wyprawka szkolna. Wnioski o dodatkowe 300 zł rodzice mogą składać do końca listopada

W ubiegłym roku wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków o Dobry Start na niemal 4,9 mln dzieci. / Fot. Pixabay

Świadczenie wypłacane jest z programu Dobry Start. Rodzice mogą przeznaczyć je na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt komputerowy czy inne wyposażenie potrzebne do nauki.

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Środki przysługują na uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje przy tym, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W ubiegłym roku wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków o Dobry Start na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.
  • Wniosek o świadczenie składa się tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@ti

TAGI: wyprawka szkolnaZUSpieniądzeszkoła
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