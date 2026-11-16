„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim/Fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura”
LIFESTYLE

„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim. Były zabytkowe pojazdy i wojskowy sprzęt [zdjęcia]

„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim/Fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura”

Stoiska historyczne czekały na odwiedzających Zamek Bierzgłowski pod Toruniem, gdzie odbyło się wydarzenie „Oręż Niepodległości”.

Głośne „Czuwaj!” rozległo się w Bydgoszczy. Zjechali harcerze z całego regionu
Głośne „Czuwaj!” rozległo się w Bydgoszczy. Zjechali harcerze z całego regionu
Filmowe i musicalowe przeboje na ustach uczestników konkursu „Szlagier” w Bydgoszczy

Była prezentacja uzbrojenia oraz wyposażenia Wojska Polskiego z okresu I i II wojny światowej. W programie był również dynamiczny pokaz czołgu Renault FT-17 oraz samochodu pancernego wz. 34.

Wydarzenie było okazją do poznania historii polskiego oręża, zobaczenia z bliska zabytkowego sprzętu wojskowego oraz wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowej, historycznej scenerii zamku.

Organizatorem była Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura”.

TAGI: wojskorekonstrukcja
„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim/Fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura” „Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim/Fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura” „Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim/Fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura” „Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim/Fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura”
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Głośne „Czuwaj!” rozległo się w Bydgoszczy. Zjechali harcerze z całego regionu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

LIFESTYLE

„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim. Były zabytkowe pojazdy i wojskowy sprzęt [zdjęcia]

Stoiska historyczne czekały na odwiedzających Zamek Bierzgłowski pod Toruniem, gdzie odbyło się wydarzenie „Oręż Niepodległości”.

Michał Zaręba DW
2026-11-16, 07:40
LIFESTYLE

Głośne „Czuwaj!” rozległo się w Bydgoszczy. Zjechali harcerze z całego regionu

Instruktorzy harcerscy z województwa kujawsko-pomorskiego podsumowują ostatnie lata i snują plany na kolejne. Zastanawiają się, m.in., jak zachęcać młodych…

Monika Siwak DW
2026-11-14, 16:50
LIFESTYLE

Filmowe i musicalowe przeboje na ustach uczestników konkursu „Szlagier” w Bydgoszczy

W Pałacu Młodzieży trwają XXII Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier”.

Monika Siwak DW
2026-11-14, 15:00
LIFESTYLE

Świętujemy wolność! Co robić 11 listopada 2026 roku w Kujawsko-Pomorskiem? [przewodnik]

Święto Niepodległości to idealna okazja, by wspólnie cieszyć się z suwerenności i odkrywać historię Polski poprzez kulturę. Z tej okazji przygotowano…

DW
2026-11-10, 15:05
LIFESTYLE

Rozpoczęła się kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w podtoruńskim Przysieku

Jest zupa z gęsiną i knedle z gęsiną, duszona jest gęś, pieczona jest gęś... Znany i lubiany festiwal w Przysieku odbywa się 10 i 11 listopada.

Monika Kaczyńska Mariusz Luda DW
2026-11-10, 13:13
LIFESTYLE

Kim będzie człowiek przyszłości? Odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji TEDx w Bydgoszczy

To wydarzenie skupiające m.in. naukowców, przedsiębiorców i artystów, którzy wspólnie chcą się inspirować i przekazywać w świat idee warte rozpows…

Tatiana Adonis TB
2026-11-09, 11:20
LIFESTYLE

Książe Kazimierz I Kujawski i Władysław Łokietek trafili na ściany bloku w Radziejowie [zdjęcia]

- Ponad 770 lat historii Radziejowa na jednej ścianie! - tak z nowego muralu cieszy się w facebookowym wpisie burmistrz Radziejowa, Krzysztof Wolański.

DW
2026-11-09, 08:01
LIFESTYLE

Każdy z nas może być potencjalnym dawcą narządów i podarować życie innej osobie

Dla wielu chorych przeszczep to jedyna szansa na życie. Nasze „tak” może uratować nawet kilka osób - mówi profesor Zbigniew Włodarczyk, konsultant wojewódzki…

Tatiana Adonis JW
2026-11-06, 16:56
LIFESTYLE

Koncerty, teatr i wystawy. Co będzie się działo w Kujawsko-Pomorskiem między 6 a 8 listopada? [PRZEWODNIK]

Jesienny weekend w województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo interesująco. Miłośników kultury czekają muzyczne emocje, teatralne historie…

DW
2026-11-06, 13:20
LIFESTYLE

Unisław to raj dla paralotniarzy, rowerzystów i miejsce, gdzie słychać talenty [W dobrą stronę]

Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia, położonego na malowniczym zboczu Doliny Dolnej Wi…

Monika Siwak DW
2026-11-05, 20:43
LIFESTYLE

Helikopter, karetka i policyjna eskorta. W przypadku przeszczepu liczy się każda minuta

Transplantacja ratuje życie. Zanim dojdzie do przeszczepu potrzebny jest narząd. Jego transport to precyzyjna operacja logistyczna. Nerka, serce, czy wątroba…

Tatiana Adonis JW
2026-11-05, 07:50
LIFESTYLE

Jak działa prawo transplantacyjne? Jedną decyzją możesz uratować czyjeś życie

Brak sprzeciwu za życia oznacza domniemaną zgodę na przeszczep narządów po naszej śmierci. To prawo transplantacyjne jakie obowiązuje w Polsce. Sprzeciwu…

Damian Klich JW
2026-11-03, 10:00
więcej wiadomości
0:00 0:00