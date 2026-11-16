„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim. Były zabytkowe pojazdy i wojskowy sprzęt [zdjęcia]

Stoiska historyczne czekały na odwiedzających Zamek Bierzgłowski pod Toruniem, gdzie odbyło się wydarzenie „Oręż Niepodległości”.
Była prezentacja uzbrojenia oraz wyposażenia Wojska Polskiego z okresu I i II wojny światowej. W programie był również dynamiczny pokaz czołgu Renault FT-17 oraz samochodu pancernego wz. 34.
Wydarzenie było okazją do poznania historii polskiego oręża, zobaczenia z bliska zabytkowego sprzętu wojskowego oraz wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowej, historycznej scenerii zamku.
Organizatorem była Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Nostra Cultura”.