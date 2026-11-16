„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim. Były zabytkowe pojazdy i wojskowy sprzęt [zdjęcia]

LIFESTYLE Rozpoczęła się kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w podtoruńskim Przysieku Jest zupa z gęsiną i knedle z gęsiną, duszona jest gęś, pieczona jest gęś... Znany i lubiany festiwal w Przysieku odbywa się 10 i 11 listopada.