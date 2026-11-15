Tragedia w Tatrach. Mężczyzna spadł z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy

Ratowników TOPR o wypadku zawiadomił turysta. Przekazał, że jego kolega spadł z deską śnieżną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy. Do drugiego wypadku doszło tego samego dnia na Słowacji. Polski turysta zginął tam po upadku z dużej wysokości.

Załoga poleciała na miejsce śmigłowcem. W wyprawie, poza pilotami, wzięło udział ośmiu ratowników.



- Pomimo bardzo silnego wiatru udało się dolecieć śmigłowcem do Doliny Pańszczycy i tam zdesantować ratowników. W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni odnaleziono lawinisko, wystawał z niego plecak turysty. Mężczyzna znajdował się ok. 30 cm pod powierzchnią śniegu, był całkowicie zasypany. Niestety, po odkopaniu poszkodowanego ratownicy stwierdzili brak oznak życia - informują ratownicy TOPR.



Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. Partner wspinaczkowy poszkodowanego został ewakuowany. Nic mu się nie stało.



Ratownicy przypominają, że w Tatrach obowiązuje 1. stopień zagrożenia lawinowego.



- Pomimo niewielkiej ilości śniegu w formacjach wklęsłych w pobliżu grani oraz w żlebach silny wiatr utworzył niebezpieczne depozyty śniegu. Depozyty te są słabo związane z podłożem. Charakterystyczne dla wczesnej zimy warunki dają złudne poczucie bezpieczeństwa m.in. w kontekście zagrożenia lawinowego. Planując wyjście w góry należy sprawdzać komunikat lawinowy oraz komunikat turystyczny TPN i dostosować wyjście do wynikających z nich ograniczeń - podkreślają TOPR-owcy.



Tego samego dnia doszło do wypadku na Słowacji. Na Gerlachu zginął polski turysta, który spadł z dużej wysokości.





