Śmiertelny wypadek w Tatrach/ Fot. TOPR M. Firczyk, T. Gąsienica Mikołajczyk, K. Suder
KRAJ I ŚWIAT

Tragedia w Tatrach. Mężczyzna spadł z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy

Śmiertelny wypadek w Tatrach/ Fot. TOPR M. Firczyk, T. Gąsienica Mikołajczyk, K. Suder

Ratowników TOPR o wypadku zawiadomił turysta. Przekazał, że jego kolega spadł z deską śnieżną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy. Do drugiego wypadku doszło tego samego dnia na Słowacji. Polski turysta zginął tam po upadku z dużej wysokości.

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Załoga poleciała na miejsce śmigłowcem. W wyprawie, poza pilotami, wzięło udział ośmiu ratowników.

- Pomimo bardzo silnego wiatru udało się dolecieć śmigłowcem do Doliny Pańszczycy i tam zdesantować ratowników. W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni odnaleziono lawinisko, wystawał z niego plecak turysty. Mężczyzna znajdował się ok. 30 cm pod powierzchnią śniegu, był całkowicie zasypany. Niestety, po odkopaniu poszkodowanego ratownicy stwierdzili brak oznak życia - informują ratownicy TOPR.

Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. Partner wspinaczkowy poszkodowanego został ewakuowany. Nic mu się nie stało.

Ratownicy przypominają, że w Tatrach obowiązuje 1. stopień zagrożenia lawinowego.

- Pomimo niewielkiej ilości śniegu w formacjach wklęsłych w pobliżu grani oraz w żlebach silny wiatr utworzył niebezpieczne depozyty śniegu. Depozyty te są słabo związane z podłożem. Charakterystyczne dla wczesnej zimy warunki dają złudne poczucie bezpieczeństwa m.in. w kontekście zagrożenia lawinowego. Planując wyjście w góry należy sprawdzać komunikat lawinowy oraz komunikat turystyczny TPN i dostosować wyjście do wynikających z nich ograniczeń - podkreślają TOPR-owcy.

Tego samego dnia doszło do wypadku na Słowacji. Na Gerlachu zginął polski turysta, który spadł z dużej wysokości.


Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach, relacja IAR
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Śmiertelny wypadek w Tatrach/ Fot. TOPR M. Firczyk, T. Gąsienica Mikołajczyk, K. Suder Śmiertelny wypadek w Tatrach/ Fot. TOPR M. Firczyk, T. Gąsienica Mikołajczyk, K. Suder Śmiertelny wypadek w Tatrach/ Fot. TOPR M. Firczyk, T. Gąsienica Mikołajczyk, K. Suder
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