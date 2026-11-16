Choinka rozbłyśnie, diabelskie koło pójdzie w ruch. Wiemy, kiedy zacznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny

Bydgoski Stary Rynek i ulica Mostowa, Plac Teatralny i Rybi Rynek są już niemal gotowe na Boże Narodzenie i odwiedziny tysięcy mieszkańców i turystów.

Kiedy rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny?



W piątek, 20 listopada rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Magię Bożego Narodzenia tworzyć mają zimowe wesołe miasteczko, zapach świątecznych potraw, świąteczna muzyka i wiele innych atrakcji.



Atrakcje na otwarciu Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego



W dniu rozpoczęcia wydarzenia już od godz. 13 czynne będą stoiska handlowe.

Tuż przed godz. 17 odbędzie się pokaz mappingu na budynku ratuszu, który oglądać będzie można do wieczora.

Włączenie światełek na choince, iluminacji oraz rozświetlenie Starego Rynku nastąpi o godz. 17.

O godz. 17.15 na scenie wystąpią aktorzy Teatru Kameralnego, którzy zaśpiewają piosenki ze spektaklu „Opowieść wigilijna”. Organizatorzy rozdadzą 2000 mikołajowych czapeczek”.

O godz. 18.15 rozpoczną się występy na scenie przy amfiteatrze na ul. Mostowej.

W dniu otwarcia na jarmarku będą szczudlarze oraz jarmarkowa maskotka - renifer Rudolf oraz Ciastek.

Bydgoski Jarmark Świąteczny - dzień po dniu



Zimowe miasteczko na bydgoskim jarmarku



z ogromnym kołem młyńskim

piramida

barkę Lemara

akcja Miko-bajki

Mikołajki na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym



szopka bożonarodzeniowa

na zrewitalizowanym Rybim Rynku

- We wszystkie jarmarkowe poniedziałki i wtorki działania sceniczne skierowane będą do dzieci. Dwie pierwsze środy nazwaliśmy szantowymi, ponieważ na scenie wystąpi bydgoski zespół Własny Port. Kolejne dwie środy to dni country z zespołem Jurem Paterski C Club. W czwartki uczestników jarmarku świątecznymi setami „djskimi” zabawiać będzie dwóch DJ-ów. Od piątku do niedzieli scena będzie należała do bydgoskich artystów oraz zaproszonych wykonawców, m.in. Orkiestry US Army, Ani Rusowicz, Kacper Kuszewski, Big Bike Orchestra, Singing Birds - zapowiadają organizatorzy.Na Placu Teatralnym działać będzie zimowe miasteczko. Będą też m.in. Santa Hotel, ciuchcia dla dzieci, a na Starym Rynku karuzela wenecka, kolejna górska ze świątecznymi dekoracjami,świąteczna czy fotobudka.Będzie okazja do spróbowania przysmaków, m.in. kuchni polskiej, w tym kuchni regionalnej z Kujaw i Pomorza (dzięki producentom żywności oraz kołom gospodyń wiejskich), włoskiej, niemieckiej, przysmaków hiszpańskich. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem, dzierganymi czapkami, szalami, rękawiczkami, ozdobami, naturalnymi świątecznymi stroikami, naturalnymi kosmetykami i oryginalną biżuterią.Podczas trwania jarmarku warto zejść na Rybi Rynek i zajrzeć na, na której też nie zabraknie atrakcji. Co piątek właśnie tam odbywać się będzie, czyli wieczorne czytanie bajek.6 grudnia pojawi siętym razem- Po raz kolejny było więcej chętnych wystawców niż mamy miejsca na jarmarku. W tym roku będzie 70 wystawców i prawie 90 stoisk, z których będą mogli skorzystać mieszkanki, mieszkańcy naszego miasta oraz goście odwiedzający Bydgoszcz - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.