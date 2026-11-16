Ubiegłoroczny Bydgoski Jarmark Świąteczny przyciągnął tłumy/ Fot. Dorota Witt
LIFESTYLE

Choinka rozbłyśnie, diabelskie koło pójdzie w ruch. Wiemy, kiedy zacznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny

Ubiegłoroczny Bydgoski Jarmark Świąteczny przyciągnął tłumy/ Fot. Dorota Witt

Bydgoski Stary Rynek i ulica Mostowa, Plac Teatralny i Rybi Rynek są już niemal gotowe na Boże Narodzenie i odwiedziny tysięcy mieszkańców i turystów.

Przedpremierowy pokaz „Morderstwa w Filharmonii''. Część zdjęć do filmu powstała w Polskim Radiu PiK
Przedpremierowy pokaz „Morderstwa w Filharmonii''. Część zdjęć do filmu powstała w Polskim Radiu PiK
„Bezwstydna” w Bydgoszczy. Najnowsza premiera na deskach Teatru Polskiego
Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii"

Kiedy rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny?

W piątek, 20 listopada rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Magię Bożego Narodzenia tworzyć mają zimowe wesołe miasteczko, zapach świątecznych potraw, świąteczna muzyka i wiele innych atrakcji.

Atrakcje na otwarciu Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego

  • W dniu rozpoczęcia wydarzenia już od godz. 13 czynne będą stoiska handlowe.
  • Tuż przed godz. 17 odbędzie się pokaz mappingu na budynku ratuszu, który oglądać będzie można do wieczora.
  • Włączenie światełek na choince, iluminacji oraz rozświetlenie Starego Rynku nastąpi o godz. 17.
  • O godz. 17.15 na scenie wystąpią aktorzy Teatru Kameralnego, którzy zaśpiewają piosenki ze spektaklu „Opowieść wigilijna”. Organizatorzy rozdadzą 2000 mikołajowych czapeczek”.
  • O godz. 18.15 rozpoczną się występy na scenie przy amfiteatrze na ul. Mostowej.
  • W dniu otwarcia na jarmarku będą szczudlarze oraz jarmarkowa maskotka - renifer Rudolf oraz Ciastek.
Bydgoski Jarmark Świąteczny - dzień po dniu

- We wszystkie jarmarkowe poniedziałki i wtorki działania sceniczne skierowane będą do dzieci. Dwie pierwsze środy nazwaliśmy szantowymi, ponieważ na scenie wystąpi bydgoski zespół Własny Port. Kolejne dwie środy to dni country z zespołem Jurem Paterski C Club. W czwartki uczestników jarmarku świątecznymi setami „djskimi” zabawiać będzie dwóch DJ-ów. Od piątku do niedzieli scena będzie należała do bydgoskich artystów oraz zaproszonych wykonawców, m.in. Orkiestry US Army, Ani Rusowicz, Kacper Kuszewski, Big Bike Orchestra, Singing Birds - zapowiadają organizatorzy.

Zimowe miasteczko na bydgoskim jarmarku

Na Placu Teatralnym działać będzie zimowe miasteczko z ogromnym kołem młyńskim. Będą też m.in. Santa Hotel, ciuchcia dla dzieci, a na Starym Rynku karuzela wenecka, kolejna górska ze świątecznymi dekoracjami, piramida świąteczna czy fotobudka.

Będzie okazja do spróbowania przysmaków, m.in. kuchni polskiej, w tym kuchni regionalnej z Kujaw i Pomorza (dzięki producentom żywności oraz kołom gospodyń wiejskich), włoskiej, niemieckiej, przysmaków hiszpańskich. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem, dzierganymi czapkami, szalami, rękawiczkami, ozdobami, naturalnymi świątecznymi stroikami, naturalnymi kosmetykami i oryginalną biżuterią.

Podczas trwania jarmarku warto zejść na Rybi Rynek i zajrzeć na barkę Lemara, na której też nie zabraknie atrakcji. Co piątek właśnie tam odbywać się będzie akcja Miko-bajki, czyli wieczorne czytanie bajek.

Mikołajki na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym

6 grudnia pojawi się szopka bożonarodzeniowa tym razem na zrewitalizowanym Rybim Rynku.

- Po raz kolejny było więcej chętnych wystawców niż mamy miejsca na jarmarku. W tym roku będzie 70 wystawców i prawie 90 stoisk, z których będą mogli skorzystać mieszkanki, mieszkańcy naszego miasta oraz goście odwiedzający Bydgoszcz - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.


TAGI: Bydgoski Jarmark Świąteczny. Boże narodzenie 2026Bydgoszczwydarzenie
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja „Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim. Były zabytkowe pojazdy i wojskowy sprzęt [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

LIFESTYLE

Choinka rozbłyśnie, diabelskie koło pójdzie w ruch. Wiemy, kiedy zacznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny

Bydgoski Stary Rynek i ulica Mostowa, Plac Teatralny i Rybi Rynek są już niemal gotowe na Boże Narodzenie i odwiedziny tysięcy mieszkańców i turystów.

DW
2026-11-16, 10:00
LIFESTYLE

„Oręż Niepodległości” na Zamku Bierzgłowskim. Były zabytkowe pojazdy i wojskowy sprzęt [zdjęcia]

Stoiska historyczne czekały na odwiedzających Zamek Bierzgłowski pod Toruniem, gdzie odbyło się wydarzenie „Oręż Niepodległości”.

Michał Zaręba DW
2026-11-16, 07:40
LIFESTYLE

Głośne „Czuwaj!” rozległo się w Bydgoszczy. Zjechali harcerze z całego regionu

Instruktorzy harcerscy z województwa kujawsko-pomorskiego podsumowują ostatnie lata i snują plany na kolejne. Zastanawiają się, m.in., jak zachęcać młodych…

Monika Siwak DW
2026-11-14, 16:50
LIFESTYLE

Filmowe i musicalowe przeboje na ustach uczestników konkursu „Szlagier” w Bydgoszczy

W Pałacu Młodzieży trwają XXII Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier”.

Monika Siwak DW
2026-11-14, 15:00
LIFESTYLE

Świętujemy wolność! Co robić 11 listopada 2026 roku w Kujawsko-Pomorskiem? [przewodnik]

Święto Niepodległości to idealna okazja, by wspólnie cieszyć się z suwerenności i odkrywać historię Polski poprzez kulturę. Z tej okazji przygotowano…

DW
2026-11-10, 15:05
LIFESTYLE

Rozpoczęła się kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w podtoruńskim Przysieku

Jest zupa z gęsiną i knedle z gęsiną, duszona jest gęś, pieczona jest gęś... Znany i lubiany festiwal w Przysieku odbywa się 10 i 11 listopada.

Monika Kaczyńska Mariusz Luda DW
2026-11-10, 13:13
LIFESTYLE

Kim będzie człowiek przyszłości? Odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji TEDx w Bydgoszczy

To wydarzenie skupiające m.in. naukowców, przedsiębiorców i artystów, którzy wspólnie chcą się inspirować i przekazywać w świat idee warte rozpows…

Tatiana Adonis TB
2026-11-09, 11:20
LIFESTYLE

Książe Kazimierz I Kujawski i Władysław Łokietek trafili na ściany bloku w Radziejowie [zdjęcia]

- Ponad 770 lat historii Radziejowa na jednej ścianie! - tak z nowego muralu cieszy się w facebookowym wpisie burmistrz Radziejowa, Krzysztof Wolański.

DW
2026-11-09, 08:01
LIFESTYLE

Każdy z nas może być potencjalnym dawcą narządów i podarować życie innej osobie

Dla wielu chorych przeszczep to jedyna szansa na życie. Nasze „tak” może uratować nawet kilka osób - mówi profesor Zbigniew Włodarczyk, konsultant wojewódzki…

Tatiana Adonis JW
2026-11-06, 16:56
LIFESTYLE

Koncerty, teatr i wystawy. Co będzie się działo w Kujawsko-Pomorskiem między 6 a 8 listopada? [PRZEWODNIK]

Jesienny weekend w województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo interesująco. Miłośników kultury czekają muzyczne emocje, teatralne historie…

DW
2026-11-06, 13:20
LIFESTYLE

Unisław to raj dla paralotniarzy, rowerzystów i miejsce, gdzie słychać talenty [W dobrą stronę]

Tym razem kierunek audycji „W dobrą stronę” nadała Monika Siwak. Zabrała Słuchaczy do Unisławia, położonego na malowniczym zboczu Doliny Dolnej Wi…

Monika Siwak DW
2026-11-05, 20:43
LIFESTYLE

Helikopter, karetka i policyjna eskorta. W przypadku przeszczepu liczy się każda minuta

Transplantacja ratuje życie. Zanim dojdzie do przeszczepu potrzebny jest narząd. Jego transport to precyzyjna operacja logistyczna. Nerka, serce, czy wątroba…

Tatiana Adonis JW
2026-11-05, 07:50
więcej wiadomości
0:00 0:00