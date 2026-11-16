Choinka rozbłyśnie, diabelskie koło pójdzie w ruch. Wiemy, kiedy zacznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny

Bydgoski Stary Rynek i ulica Mostowa, Plac Teatralny i Rybi Rynek są już niemal gotowe na Boże Narodzenie i odwiedziny tysięcy mieszkańców i turystów.
Kiedy rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny?
W piątek, 20 listopada rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Magię Bożego Narodzenia tworzyć mają zimowe wesołe miasteczko, zapach świątecznych potraw, świąteczna muzyka i wiele innych atrakcji.
Atrakcje na otwarciu Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego
- W dniu rozpoczęcia wydarzenia już od godz. 13 czynne będą stoiska handlowe.
- Tuż przed godz. 17 odbędzie się pokaz mappingu na budynku ratuszu, który oglądać będzie można do wieczora.
- Włączenie światełek na choince, iluminacji oraz rozświetlenie Starego Rynku nastąpi o godz. 17.
- O godz. 17.15 na scenie wystąpią aktorzy Teatru Kameralnego, którzy zaśpiewają piosenki ze spektaklu „Opowieść wigilijna”. Organizatorzy rozdadzą 2000 mikołajowych czapeczek”.
- O godz. 18.15 rozpoczną się występy na scenie przy amfiteatrze na ul. Mostowej.
- W dniu otwarcia na jarmarku będą szczudlarze oraz jarmarkowa maskotka - renifer Rudolf oraz Ciastek.
- We wszystkie jarmarkowe poniedziałki i wtorki działania sceniczne skierowane będą do dzieci. Dwie pierwsze środy nazwaliśmy szantowymi, ponieważ na scenie wystąpi bydgoski zespół Własny Port. Kolejne dwie środy to dni country z zespołem Jurem Paterski C Club. W czwartki uczestników jarmarku świątecznymi setami „djskimi” zabawiać będzie dwóch DJ-ów. Od piątku do niedzieli scena będzie należała do bydgoskich artystów oraz zaproszonych wykonawców, m.in. Orkiestry US Army, Ani Rusowicz, Kacper Kuszewski, Big Bike Orchestra, Singing Birds - zapowiadają organizatorzy.
Zimowe miasteczko na bydgoskim jarmarku
Na Placu Teatralnym działać będzie zimowe miasteczko z ogromnym kołem młyńskim. Będą też m.in. Santa Hotel, ciuchcia dla dzieci, a na Starym Rynku karuzela wenecka, kolejna górska ze świątecznymi dekoracjami, piramida świąteczna czy fotobudka.
Będzie okazja do spróbowania przysmaków, m.in. kuchni polskiej, w tym kuchni regionalnej z Kujaw i Pomorza (dzięki producentom żywności oraz kołom gospodyń wiejskich), włoskiej, niemieckiej, przysmaków hiszpańskich. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem, dzierganymi czapkami, szalami, rękawiczkami, ozdobami, naturalnymi świątecznymi stroikami, naturalnymi kosmetykami i oryginalną biżuterią.
Podczas trwania jarmarku warto zejść na Rybi Rynek i zajrzeć na barkę Lemara, na której też nie zabraknie atrakcji. Co piątek właśnie tam odbywać się będzie akcja Miko-bajki, czyli wieczorne czytanie bajek.
Mikołajki na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym
6 grudnia pojawi się szopka bożonarodzeniowa tym razem na zrewitalizowanym Rybim Rynku.
- Po raz kolejny było więcej chętnych wystawców niż mamy miejsca na jarmarku. W tym roku będzie 70 wystawców i prawie 90 stoisk, z których będą mogli skorzystać mieszkanki, mieszkańcy naszego miasta oraz goście odwiedzający Bydgoszcz - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.