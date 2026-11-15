Koło Darłowa najprawdopodobniej odnaleziono ciało zaginionej Emilii Koprowskiej

Teza, że odnaleziono ciało zaginionej 30 sierpnia kobiety, wysunięta została po oględzinach odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Ciało znalazł mężczyzna spacerujący z psem.



- Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Wyniki oględzin odzieży i przedmiotów znalezionych przy ciele pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że to ciało pani Emilii Koprowskiej. Wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia - informuje prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, po tym jak na festiwalu muzycznym pokłóciła się z mężem. Trwa śledztwo w tej sprawie.