Śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety i odnalezienia ciała trwa/ fot. policja.pl
KRAJ I ŚWIAT

Koło Darłowa najprawdopodobniej odnaleziono ciało zaginionej Emilii Koprowskiej

Śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety i odnalezienia ciała trwa/ fot. policja.pl

Teza, że odnaleziono ciało zaginionej 30 sierpnia kobiety, wysunięta została po oględzinach odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

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Ciało znalazł mężczyzna spacerujący z psem.

- Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Wyniki oględzin odzieży i przedmiotów znalezionych przy ciele pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że to ciało pani Emilii Koprowskiej. Wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia - informuje prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, po tym jak na festiwalu muzycznym pokłóciła się z mężem. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Mówi Ewa Dziadczyk
TAGI: Emilia KoprowskazaginięcieZachodniopomorskieDarłowo
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