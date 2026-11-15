Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach 70. rocznicy protestu w Bydgoszczy, podczas którego zniszczono zagłuszarkę zachodnich radiostacji/ Fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Siedemdziesiąt lat temu Bydgoszczanie zniszczyli zagłuszarkę zachodnich stacji radiowych [zdjęcia]

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach 70. rocznicy protestu w Bydgoszczy, podczas którego zniszczono zagłuszarkę zachodnich radiostacji/ Fot. Monika Siwak

W 1956 roku na Wzgórze Dąbrowskiego ruszył tłum Bydgoszczan, uczestników protestu antykomunistycznego. W obchodach rocznicy tych wydarzeń wzięło udział kilkadziesiąt osób.

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Podczas antykomunistycznego protestu 18 listopada 1956 roku tłum Bydgoszczan zniszczył zagłuszarkę zachodnich stacji radiowych, m.in. Radia Wolna Europa, przekazującego wówczas prawdę o zakłamywanej przez polskie władze rzeczywistości. Manifestanci spalili 25-metrowy maszt na Wzgórzu Dąbrowskiego. Sprawcy zostali postawieni przed sąd za chuligańskie czyny.

- Sam sekretarz partii, Władysław Gomułka, polecił, aby surowo ukarać wszystkich demonstrantów - przypomina naczelniczka Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Edyta Cisewska. - Propaganda nadała ich czynom charakter zwykłych wybryków chuligańskich i rozpoczął się proces tych ludzi. Trwał 16 dni. Skazano 13 osób. Najwyższy wyrok - 6 lat - więzienia usłyszał 22-letni wtedy Tadeusz Gulcz. Na 5 lat skazano Ryszarda Kosika. Złamano im życie. Zostali okrzyknięci chuliganami. Z tym piętnem musiały żyć ich rodziny przez cały okres PRL-u. W latach 90. podejmowano próby rehabilitacji protestujących, ale nie powiodły się - dodaje.

Po latach odnaleziono dokumenty, które potwierdziły patriotyczny wymiar protestu. Skazanym wyrokiem z 1957 roku oddano sprawiedliwość, przywrócono godność.

Podczas rocznicowej uroczystości wspominano zasługi bydgoskiego pisarza i radnego Stefana Pastuszewskiego w kultywowaniu pamięci o bydgoskich wydarzeniach z 1956 roku.

Obchody 70. rocznicy protestu w Bydgoszczy - manifestujący zniszczyli zagłuszarkę zachodnich stacji radiowych

  • W niedzielę, 15 listopada przedstawiciele władz Bydgoszczy i regionu złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym antykomunistyczny protest.
  • W ramach obchodów 70. rocznicy protestu odbędą się też wydarzenia organizowane przez IPN.
  • W najbliższą środę (18 listopada) przy ul. Gdańskiej 23 zaplanowano odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.
  • Będzie też wykład dr Marka Szymaniaka (dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku) pod tytułem: „Bydgoska manifestacja wolności, 18 listopada 1956 r.”.
  • Rozpocznie się on o godz. 17 w siedzibie Delegatury IPN w Bydgoszczy przy ul. Wincentyny Teskowej 1.
Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: rocznicaIPN1956strajkprotest
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach 70. rocznicy protestu w Bydgoszczy, podczas którego zniszczono zagłuszarkę zachodnich radiostacji/ Fot. Monika Siwak Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach 70. rocznicy protestu w Bydgoszczy, podczas którego zniszczono zagłuszarkę zachodnich radiostacji/ Fot. Monika Siwak Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach 70. rocznicy protestu w Bydgoszczy, podczas którego zniszczono zagłuszarkę zachodnich radiostacji/ Fot. Monika Siwak
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