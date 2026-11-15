Olimpia Grudziądz z remisem. Przewaga w wielu statystykach, ale nie tej najważniejszej

Olimpia Grudziądz wywalczyła punkt w 16. kolejce Betclic 2. Ligi. Wyjazdowy mecz Grudziądzan ze Stalą Stalowa Wola zakończył się bezbramkowym remisem.
Stal Stalowa Wola – Olimpia Grudziądz 0:0
Olimpia Grudziądz wywalczyła punkt w 16. kolejce Betclic 2. Ligi. Wyjazdowy mecz Grudziądzan ze Stalą Stalowa Wola zakończył się bezbramkowym remisem.
Olimpia Grudziądz wywalczyła punkt w 16. kolejce Betclic 2. Ligi. Wyjazdowy mecz Grudziądzan ze Stalą Stalowa Wola zakończył się bezbramkowym remisem.
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