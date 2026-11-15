Olimpia Grudziądz z remisem. Przewaga w wielu statystykach, ale nie tej najważniejszej

Olimpia Grudziądz wywalczyła punkt w 16. kolejce Betclic 2. Ligi. Wyjazdowy mecz Grudziądzan ze Stalą Stalowa Wola zakończył się bezbramkowym remisem.

Dla obu drużyn był to ważny pojedynek. Olimpia ostatnio złapała „zadyszkę”, dwukrotnie przegrywając. Stal z kolei balansuje na granicy strefy spadkowej. O tym, jak zacięta jest rywalizacja w tabeli, świadczy jednak fakt, że jeśli gospodarze by wygrali, zrównaliby się z Grudziądzanami punktowo (22 „oczka”).





W przekroju całego spotkania przyjezdni prezentowali się lepiej. Częściej operowali piłką, oddali też dużo więcej strzałów, w tym kilka celnych. Żaden z nich nie znalazł jednak drogi do bramki. W końcówce Stal zerwała się do ataku i realnie zagroziła. Raz piłka trafiła w poprzeczkę, w jednej akcji nie najlepiej zachował się napastnik. Finalnie kibice nie ujrzeli trafień, a zespoły podzieliły się punktami.

Stal Stalowa Wola – Olimpia Grudziądz 0:0