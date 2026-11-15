Fatalny początek, udana pogoń i bram happy endu. Anioły Toruń musiały uznać wyższość rywala

CUK Anioły Toruń poniosły drugą porażkę w sezonie Tauron 1. Ligi. W spotkaniu 10. kolejki toruńska ekipa niespodziewanie przegrała we własnej hali z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2:3.

Niesieni serią zwycięstw Torunianie zmierzyli się we własnej hali z dużo słabiej prezentującą się w przekroju całego sezonu Lechią. Goście ostatnio jednak zaczęli wychodzić z kryzysu, nie tylko regularnie punktując, ale też wygrywając dwa ostatnie spotkania.





Mimo rosnącej formy przyjezdnych niewiele osób spodziewało się tego, co wydarzyło się na początku meczu. Anioły zostały całkowicie zdominowane. Efektem były dwie szybko i boleśnie przegrane partie.





W trzecim secie podopieczni Marcina Krysia zaczęli wracać na dobre tory (10:6). Rywale nie odpuszczali (11:11). W pewnym momencie zespół z naszego regionu znalazł się pod ścianą (21:23), lecz odrobił straty, a następnie okazał się lepszy w grze na przewagi.





Wyszarpana partia dodała Torunianom animuszu. W czwartej odsłonie przejęli oni inicjatywę i w przekonujący sposób doprowadzili do tie-breaka. W decydującej części pojedynku drużyny prowadziły zaciętą walkę. Impas przerwała Lechia, budując zaliczkę (12:8). Siatkarze z Grodu Kopernika nie zdołali odwrócić losów starcia.

CUK Anioły Toruń – Lechia Tomaszów Mazowiecki 2:3

(15:25, 18:25,27:25, 25:16,11:15)