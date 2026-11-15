Astoria uszczęśliwiła kibiców w hali Łuczniczka. Zwycięstwo przy asyście prawie 4 tysięcy widzów

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz wywalczyła czwartą wygraną w sezonie PGE Basket Ligi. W 7. kolejce Bydgoszczanie triumfowali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 91:87.
Ekipy przystąpiły do meczu z bilansem 3-3. Astoria ostatnio zwyciężyła w dwóch spotkaniach, a Górnik dwukrotnie musiał uznać wyższość rywala. Dwa punkty w niedzielnej konfrontacji miały sporą wagę, gdyż dawały awans do górnej części tabeli.
Pojedynek był też testem dla kibiców – wyjątkowo rozegrano go w hali Immobile Łuczniczka. Frekwencja nie zawiodła, znaczna część trybun została zapełniona.
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Górnik Zamek Książ Wałbrzych 91:87 (26:24, 28:20, 22:20, 15:23)