Astoria uszczęśliwiła kibiców w hali Łuczniczka. Zwycięstwo przy asyście prawie 4 tysięcy widzów

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz wywalczyła czwartą wygraną w sezonie PGE Basket Ligi. W 7. kolejce Bydgoszczanie triumfowali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 91:87.

Ekipy przystąpiły do meczu z bilansem 3-3. Astoria ostatnio zwyciężyła w dwóch spotkaniach, a Górnik dwukrotnie musiał uznać wyższość rywala. Dwa punkty w niedzielnej konfrontacji miały sporą wagę, gdyż dawały awans do górnej części tabeli.



Pojedynek był też testem dla kibiców – wyjątkowo rozegrano go w hali Immobile Łuczniczka. Frekwencja nie zawiodła, znaczna część trybun została zapełniona.





Gospodarze zanotowali mały falstart (2:9), ale opanowali sytuację (13:9). Od tego momentu dość długo trwała wyrównana walka, w której częściej to Bydgoszczanie nieznacznie prowadzili (30:27). Z czasem powiększyli oni swoją przewagę (45:35), utrzymując ją do końca połowy.





Po przerwie podopieczni Andersa Sommera odskoczyli jeszcze bardziej (59:44), następnie przez długi czas nie pozwalając rywalom zmniejszyć strat. Przyjezdni zaczęli jednak korzystać z niemocy strzeleckiej „Asty”, wyraźnie się zbliżając (73:78). Bydgoska ekipa nie pozwoliła jednak gościom w pełni odrobić strat, utrzymując resztki zaliczki do końcowej syreny.

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Górnik Zamek Książ Wałbrzych 91:87

(26:24, 28:20, 22:20, 15:23)