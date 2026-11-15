Najpierw sprint, a później maraton. O tym, jak dogonić zdrowie, mówiono podczas Dnia Wcześniaka [zdjęcia]

Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy. Obchody zorganizowało Fundacja Kolor Serca.

- Społeczeństwo myśli, że gdy dziecko, wcześniak, wyjdzie z rodzicem ze szpitala, to już się zakończyła walka, już jest prosta. Niestety, ta prosta czasami bywa wyboista, bo tak naprawdę dla rodziców to wcześniactwo dopiero się zaczyna. Na nich spoczywa odpowiedzialność za dalsze leczenie i rehabilitację dziecka - mówi prezes Fundacji Kolor Serca Sandra Jankowska - Wróblewska.

Dodaje, że jest cała gama problemów, zarówno z napięciem mięśniowym, jak i wzrokiem, ze słuchem.



- Jestem fizjoterapeutą niemowląt i osteopatą dziecięcym - mówi Agnieszka Strączyńska.

- Pomagam raczkować, chodzić, ewentualnie w późniejszym okresie na przykład jeździć na rowerze.



- Na pewno obręcz barkowa jest tym miejscem, gdzie zbiera się najwięcej napięć związanych ze stresem - mówi Adam Tadych, dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

- Poinstruujemy także, jakie ćwiczenia rodzice mogą wykonywać, czyli na przykład rotację kończyn górnych.



- Chcemy dowiedzieć się więcej na temat wspomagania wcześniaczków. Nasza córeczka urodziła się w 31. tygodniu ciąży. Było strasznie, był wielki niepokój i ta niepewność, jak to dalej będzie...



Więcej w relacji Moniki Siwak: