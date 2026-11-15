Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Najpierw sprint, a później maraton. O tym, jak dogonić zdrowie, mówiono podczas Dnia Wcześniaka [zdjęcia]

Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy. Obchody zorganizowało Fundacja Kolor Serca.

„Kangurowanie
„Kangurowanie" na zawołanie! Szpital im. Biziela został doceniony przez rodziców
Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]
„Wcześniakiem jest się przez całe życie". Neonatolog z CM UMK w „Rozmowie Dnia"
Wcześniaki by się pod tym podpisały! Ta petycja powstała z pilnej potrzeby bliskości [link]

- Społeczeństwo myśli, że gdy dziecko, wcześniak, wyjdzie z rodzicem ze szpitala, to już się zakończyła walka, już jest prosta. Niestety, ta prosta czasami bywa wyboista, bo tak naprawdę dla rodziców to wcześniactwo dopiero się zaczyna. Na nich spoczywa odpowiedzialność za dalsze leczenie i rehabilitację dziecka - mówi prezes Fundacji Kolor Serca Sandra Jankowska - Wróblewska.
Dodaje, że jest cała gama problemów, zarówno z napięciem mięśniowym, jak i wzrokiem, ze słuchem.

- Jestem fizjoterapeutą niemowląt i osteopatą dziecięcym - mówi Agnieszka Strączyńska.
- Pomagam raczkować, chodzić, ewentualnie w późniejszym okresie na przykład jeździć na rowerze.

- Na pewno obręcz barkowa jest tym miejscem, gdzie zbiera się najwięcej napięć związanych ze stresem - mówi Adam Tadych, dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
- Poinstruujemy także, jakie ćwiczenia rodzice mogą wykonywać, czyli na przykład rotację kończyn górnych.

- Chcemy dowiedzieć się więcej na temat wspomagania wcześniaczków. Nasza córeczka urodziła się w 31. tygodniu ciąży. Było strasznie, był wielki niepokój i ta niepewność, jak to dalej będzie...

Więcej w relacji Moniki Siwak:

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wcześniakibalporadyspecjaliścispotkanieFundacjaKolor SercaBydgoszcz
Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Toruń wybuduje nowoczesną zajezdnię tramwajową. Zastąpi budynek z 1891 roku

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Najpierw sprint, a później maraton. O tym, jak dogonić zdrowie, mówiono podczas Dnia Wcześniaka [zdjęcia]

Bal wcześniaka, badania słuchu, neurologiczne porady i masaż dla rodziców - to punkty niedzielnego Dnia Wcześniaka w Family Parku w Bydgoszczy. Obchody zorganizowało…

Monika Siwak KB
2026-11-15, 14:40
Toruń

Toruń wybuduje nowoczesną zajezdnię tramwajową. Zastąpi budynek z 1891 roku

Toruń ogłosił przetarg na budowę nowoczesnej zajezdni i linii tramwajowej przy Szosie Bydgoskiej. Obiekt na 44 pojazdy ma zastąpić wysłużoną 135-letnią…

Redakcja KB
2026-11-15, 13:10
Bydgoszcz

Bagaż do tomografu, większe limity napojów. Na bydgoskim lotnisku szykuje się rewolucja

Bez wyjmowania laptopa, elektroniki i płynów z bagażu podręcznego. Port Lotniczy Bydgoszcz będzie używać nowoczesnego urządzenia do kontroli bagażu podręcznego…

Redakcja KB
2026-11-15, 12:00
Mogilno

Kolejny wypadek w regionie. W gminie Mogilno zderzyła się osobówka z busem [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 7:15 w miejscowości Czarnotul. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

Redakcja KB
2026-11-15, 11:59
Toruń

Będzie reaktywacja Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu - przekazał marszałek województwa [wideo]

- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o reaktywacji Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu. Pierwszy nabór podchorążych…

Michał Zaręba KB
2026-11-15, 11:30
Bydgoszcz

O „indykach" na UKW. Setki fanów gier niezależnych na festiwalu w Bydgoszczy

Twórcy gier, badacze, studenci groznawstwa i gracze rozmawiali na bydgoskiej uczelni m.in. o prawnej ochronie głosu aktora, o polityce w grach, o programowaniu…

Monika Siwak KB
2026-11-15, 10:10
Brodnica

Trzy osoby są w szpitalu po porannym wypadku w Brodnicy. Na drodze było ślisko

Od rana na drogach Pomorza i Kujaw doszło do dwóch wypadków. W pierwszym kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, w drugim przewróciła się autolawe…

Maciej Wilkowski KB
2026-11-15, 08:47
Aleksandrów Kujawski

Dawny Aleksandrów Kujawski można poznać na spacerze śladem zapomnianych budynków

Jak kiedyś wyglądał Aleksandrów Kujawski? Będzie można to sprawdzić podczas spaceru. Odbędzie się w ramach trwającego projektu pod hasłem „Żywa pamięć…

Radosław Jagieła DW
2026-11-15, 08:45
Sępólno Krajeńskie

Pochodzi z Więcborka, będzie reprezentował papieża w Indiach. Nowa misja abp. Sommertaga

Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach. Urodzony w powiecie sępoleńskim duchowny przeniesie…

Redakcja KB
2026-11-15, 07:33
Bydgoszcz

Żuraw z wysięgnikiem powrócił na Rybi Rynek. Został odtworzony na podstawie archiwalnych zdjęć [zdjęcia, wideo]

Bydgoski Rybi Rynek stanowił przez kilka wieków miejsce handlu i przeładowywania towarów z łodzi i statków, stąd pomysł, by wskrzesić symbol dawnej świetności…

Monika Siwak KB
2026-11-14, 21:00
Toruń

Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”

Statuetki wręczono podczas gali zamknięcia 34. festiwalu ToruńCamerimage. Srebrną Żabą doceniono Jaspera Spanninga za „Kobietę nieznaną”, a Brązową…

PAP KB
2026-11-14, 20:49
Włocławek

Włocławski Zakład Radioterapii działa bez zakłóceń. Bydgoskie Centrum Onkologii to potwierdza

W odpowiedzi na niepokojące doniesienia dotyczące funkcjonowania włocławskiego Zakładu Radioterapii, prezydent Włocławka zwrócił się o oficjalne wyjaśnienia…

Redakcja KB
2026-11-14, 19:49
więcej wiadomości
0:00 0:00