Wypadek w Brodnicy i na autostradzie A1/ fot. policja.pl
Brodnica

Trzy osoby są w szpitalu po porannym wypadku w Brodnicy. Na drodze było ślisko

Wypadek w Brodnicy i na autostradzie A1/ fot. policja.pl

Od rana na drogach Pomorza i Kujaw doszło do dwóch wypadków. W pierwszym kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, w drugim przewróciła się autolaweta.

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O wstępnych ustaleniach dotyczących tego zdarzenia mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy:

- O godzinie 6:17 na estakadzie pomiędzy rondem Toruńskim a rondem Olsztyńskim w ciągu drogi krajowej nr 15 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 70-letni brodniczanin kierujący osobową Toyotą nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym Oplem, którym podróżowały trzy osoby – dwie kobiety i mężczyzna z powiatu rypińskiego. Zostali przetransportowani do szpitala - przekazał rzecznik policji z Brodnicy.

  • Kierujący Toyotą nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 70-latkowi policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Policja zaleca ostrożność. Szczególnie o poranku warunki na drogach bywają trudne, jest ślisko, dlatego lepiej zwolnić.

Poślizg był także przyczyną wypadku, do którego doszło na autostradzie A1 w naszym regionie. Po godz. 7:00 na wysokości miejscowości Kaźmierzewo, między węzłami Ciechocinek a Włocławek Północ w kierunku Łodzi, w poślizg wpadła autolaweta.

Pojazd przewrócił się i wylądował na pasie rozdziału. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK oficer dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, autem podróżował tylko kierowca, któremu nic poważnego się nie stało.

Mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy
Gdzie: Brodnica
Uwaga: Na sygnale
TAGI: wypadkizderzeniakujawsko-pomorskieautolawetaszpitalpolicjaBrodnica
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