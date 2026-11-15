Trzy osoby są w szpitalu po porannym wypadku w Brodnicy. Na drodze było ślisko

Od rana na drogach Pomorza i Kujaw doszło do dwóch wypadków. W pierwszym kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, w drugim przewróciła się autolaweta.

O wstępnych ustaleniach dotyczących tego zdarzenia mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy:



- O godzinie 6:17 na estakadzie pomiędzy rondem Toruńskim a rondem Olsztyńskim w ciągu drogi krajowej nr 15 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 70-letni brodniczanin kierujący osobową Toyotą nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym Oplem, którym podróżowały trzy osoby – dwie kobiety i mężczyzna z powiatu rypińskiego. Zostali przetransportowani do szpitala - przekazał rzecznik policji z Brodnicy.





Kierujący Toyotą nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 70-latkowi policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Poślizg był także przyczyną wypadku, do którego doszło na autostradzie A1

Policja zaleca ostrożność. Szczególnie o poranku warunki na drogach bywają trudne, jest ślisko, dlatego lepiej zwolnić.w naszym regionie. Po godz. 7:00 na wysokości miejscowości Kaźmierzewo, między węzłami Ciechocinek a Włocławek Północ w kierunku Łodzi, w poślizg wpadła autolaweta.Pojazd przewrócił się i wylądował na pasie rozdziału. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK oficer dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, autem podróżował tylko kierowca, któremu nic poważnego się nie stało.