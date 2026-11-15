Od lewej: Antoni Majewski, Antoni Torzewski, Michał Kawecki/fot. koherencje.pl
Bydgoszcz

Gdy wykład filozofa staje się muzyką. O kulisach projektu „The Study of Violence”

Od lewej: Antoni Majewski, Antoni Torzewski, Michał Kawecki/fot. koherencje.pl

„The Study of Violence" – prawykonanie kompozycji Michała Kaweckiego na filozofa, wiolonczelę i elektronikę, odbyło się w w klubie Mózg. W niedzielę czas na Londyn.

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Przemoc często przemawia w imię miłości, dobra i prawdy. „The Study of Violence” – wykładokoncert, nowa kompozycja Michała Kaweckiego na: filozofa, wiolonczelę i elektronikę – wsłuchuje się w ten język i czyni go materiałem muzycznym.

  • W studiu Polskiego Radia PiK gościli: Antoni Majewski, wiolonczelista, Antoni Torzewski, filozof, i Michał Kawecki, kompozytor, muzyka elektroniczna.

- Po raz pierwszy spotykamy się w takiej formule, że muzyka i filozofia są ze sobą tak blisko, że partia filozofa zawarta jest w partyturze – mówi Antoni Torzewski.

- Natomiast samą ideę wykładokoncertów w Fundacji Koherencje, która jest inicjatorem tego projektu, proponujemy właściwie od samego początku istnienia Fundacji, czyli od ponad pięciu lat. To są takie wydarzenia, które łączą ze sobą wykład filozoficzny i koncert muzyki - zazwyczaj poważnej – w formie przeplatającej się. Często do współpracy włączamy także audytorium.

Jak podkreśla Antoni Torzewski, tekst był jednoznacznym bodźcem do tego, żeby tę kompozycję napisać.

- Splatają się w nim różne idee: mamy miłość, mamy przemoc, nienawiść. Ten tekst jest bardzo blisko związany z moimi badaniami, które na co dzień prowadzę. Zajmuję się przede wszystkim filozofią współczesną i filozofią religii. Te tematy są mi bliskie i staram się śledzić różnego rodzaju struktury przemocy ideowej, że tak powiem, która potem zazwyczaj przejawia się też i przekształca w taką przemoc dosłowną: fizyczną nawet czy psychiczną. I ten tekst w warstwie ideowej właśnie zastanawia się, czy odwoływanie się do miłości jako do usprawiedliwienia naszego działania czyni działanie dobrym, tak jak zwykło się o tym myśleć. Żeby faktycznie poczuć, o co chodzi, trzeba by było chyba tego po prostu wysłuchać, bo tekst jest na tyle mocno spięty z muzyką, zresztą on się potem też dekonstruuje, więc jakbyśmy przedstawili sam tekst, to myślę, że on nie byłby na tyle wymowny, co w połączeniu z muzyką - mówi filozof, współtwórca kompozycji.

  • W programie koncertu obok prawykonania „The Study of Violence" znajdzie się także „Shreds" (2020) Michała Kaweckiego na wiolonczelę i elektronikę.
  • Kompozycja, która powstała podczas lockdownu, stanowi artystyczny upust frustracji, izolacji i napięcia towarzyszących pandemii.
  • Warstwa elektroniczna opiera się na samplach i próbkach dźwiękowych zarejestrowanych w warunkach domowych oraz recyklingu materiału muzycznego pochodzącego z wcześniejszych kompozycji.
  • Utwór otrzymał Nagrodę Zespołu Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble podczas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego "Synchronised” w 2020 roku.
  • Utwór zabrzmi również w Londynie - 15 listopada o godz. 17:00 w Silk Street Music Hall, Guildhall School of Music & Drama.
  • Kompozycja powstała w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: „The Study of Violence"prawykonaniekompozycjaMichał KaweckifilozofwiolonczelaelektronikaMózgLondyn
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