Gdy wykład filozofa staje się muzyką. O kulisach projektu „The Study of Violence”

„The Study of Violence" – prawykonanie kompozycji Michała Kaweckiego na filozofa, wiolonczelę i elektronikę, odbyło się w w klubie Mózg. W niedzielę czas na Londyn.

Przemoc często przemawia w imię miłości, dobra i prawdy. „The Study of Violence” – wykładokoncert, nowa kompozycja Michała Kaweckiego na: filozofa, wiolonczelę i elektronikę – wsłuchuje się w ten język i czyni go materiałem muzycznym.





W studiu Polskiego Radia PiK gościli: Antoni Majewski, wiolonczelista, Antoni Torzewski, filozof, i Michał Kawecki, kompozytor, muzyka elektroniczna.

różnego rodzaju struktury przemocy ideowej

Żeby faktycznie poczuć, o co chodzi, trzeba by było chyba tego po prostu wysłuchać,

W programie koncertu obok prawykonania „The Study of Violence" znajdzie się także „ Shreds" (2020) Michała Kaweckiego na wiolonczelę i elektronikę.

(2020) Michała Kaweckiego na wiolonczelę i elektronikę. Kompozycja, która powstała podczas lockdownu, stanowi artystyczny upust frustracji, izolacji i napięcia towarzyszących pandemii.

Warstwa elektroniczna opiera się na samplach i próbkach dźwiękowych zarejestrowanych w warunkach domowych oraz recyklingu materiału muzycznego pochodzącego z wcześniejszych kompozycji.

Utwór otrzymał Nagrodę Zespołu Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble podczas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego "Synchronised” w 2020 roku.

Utwór zabrzmi również w Londynie - 15 listopada o godz. 17:00 w Silk Street Music Hall, Guildhall School of Music & Drama.

- 15 listopada o godz. 17:00 w Silk Street Music Hall, Guildhall School of Music & Drama. Kompozycja powstała w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Po raz pierwszy spotykamy się w takiej formule, że muzyka i filozofia są ze sobą tak blisko, że partia filozofa zawarta jest w partyturze – mówi Antoni Torzewski.- Natomiast samą ideę wykładokoncertów w Fundacji Koherencje, która jest inicjatorem tego projektu, proponujemy właściwie od samego początku istnienia Fundacji, czyli od ponad pięciu lat. To są takie wydarzenia, które łączą ze sobą wykład filozoficzny i koncert muzyki - zazwyczaj poważnej – w formie przeplatającej się. Często do współpracy włączamy także audytorium.Jak podkreśla Antoni Torzewski, tekst był jednoznacznym bodźcem do tego, żeby tę kompozycję napisać.- Splatają się w nim różne idee: mamy miłość, mamy przemoc, nienawiść. Ten tekst jest bardzo blisko związany z moimi badaniami, które na co dzień prowadzę. Zajmuję się przede wszystkim filozofią współczesną i filozofią religii. Te tematy są mi bliskie i staram się śledzić, że tak powiem, która potem zazwyczaj przejawia się też i przekształca w taką przemoc dosłowną: fizyczną nawet czy psychiczną. I ten tekst w warstwie ideowej właśnie zastanawia się, czy odwoływanie się do miłości jako do usprawiedliwienia naszego działania czyni działanie dobrym, tak jak zwykło się o tym myśleć.bo tekst jest na tyle mocno spięty z muzyką, zresztą on się potem też dekonstruuje, więc jakbyśmy przedstawili sam tekst, to myślę, że on nie byłby na tyle wymowny, co w połączeniu z muzyką - mówi filozof, współtwórca kompozycji.