Zakład Radioterapii we Włocławku/fot. wloclawek.eu
Włocławek

Włocławski Zakład Radioterapii działa bez zakłóceń. Bydgoskie Centrum Onkologii to potwierdza

Zakład Radioterapii we Włocławku/fot. wloclawek.eu

W odpowiedzi na niepokojące doniesienia dotyczące funkcjonowania włocławskiego Zakładu Radioterapii, prezydent Włocławka zwrócił się o oficjalne wyjaśnienia do Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Jest oficjalny komunikat.

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Według odpowiedzi nadesłanej z Centrum Onkologii, włocławska placówka nie zostanie zamknięta:
Centrum Onkologii jednoznacznie zdementowało informacje o planowanym zakończeniu działalności zakładu z dniem 31 grudnia 2026 r.. Nie ma także decyzji o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów." - czytamy w komunikacie opublikowanym przez włocławski ratusz.

Leczenie trwa bez zakłóceń:
Ośrodek pracuje normalnie, kwalifikuje chorych i realizuje wszystkie świadczenia zgodnie z harmonogramem. Priorytetem bezpieczeństwo i kadry: Ewentualne analizy organizacyjne wynikają wyłącznie z ogólnopolskich wyzwań związanych z dostępnością lekarzy specjalistów radioterapii."

Jak przekazał prezydent Włocławka, dyrekcja Centrum Onkologii zadeklarowała pełną gotowość do dalszych rozmów i współpracy z samorządem Włocławka dla dobra pacjentów z miasta i regionu. Urząd Miasta pozostaje w stałym kontakcie z dyrekcją placówki i na bieżąco monitoruje sytuację.


Przypomnijmy: jak pisaliśmy 2 listopada, prezydent Krzysztof Kukucki poinformował o docierających do niego sygnałach, że Włocławianie chorzy onkologicznie muszą jeździć do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, bo włocławska filia placówki ograniczyła przyjęcia. Centrum Onkologii wtedy zaprzeczyło, by taka sytuacja miała miejsce. Teraz nadeszła oficjalna odpowiedź.

Gdzie: Włocławek
TAGI: onkologiaradioterapiaWłocławekCentrum OnkologiiBydgoszcz
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