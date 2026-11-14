Włocławski Zakład Radioterapii działa bez zakłóceń. Bydgoskie Centrum Onkologii to potwierdza

W odpowiedzi na niepokojące doniesienia dotyczące funkcjonowania włocławskiego Zakładu Radioterapii, prezydent Włocławka zwrócił się o oficjalne wyjaśnienia do Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Jest oficjalny komunikat.

Według odpowiedzi nadesłanej z Centrum Onkologii, włocławska placówka nie zostanie zamknięta:

„Centrum Onkologii jednoznacznie zdementowało informacje o planowanym zakończeniu działalności zakładu z dniem 31 grudnia 2026 r.. Nie ma także decyzji o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów." - czytamy w komunikacie opublikowanym przez włocławski ratusz.



Leczenie trwa bez zakłóceń:

„Ośrodek pracuje normalnie, kwalifikuje chorych i realizuje wszystkie świadczenia zgodnie z harmonogramem. Priorytetem bezpieczeństwo i kadry: Ewentualne analizy organizacyjne wynikają wyłącznie z ogólnopolskich wyzwań związanych z dostępnością lekarzy specjalistów radioterapii."



Jak przekazał prezydent Włocławka, dyrekcja Centrum Onkologii zadeklarowała pełną gotowość do dalszych rozmów i współpracy z samorządem Włocławka dla dobra pacjentów z miasta i regionu. Urząd Miasta pozostaje w stałym kontakcie z dyrekcją placówki i na bieżąco monitoruje sytuację.





Włocławianie chorzy onkologicznie muszą jeździć do Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Centrum Onkologii wtedy zaprzeczyło

Przypomnijmy: jak pisaliśmy 2 listopada, prezydent Krzysztof Kukucki poinformował o docierających do niego sygnałach, że, bo włocławska filia placówki ograniczyła przyjęcia., by taka sytuacja miała miejsce. Teraz nadeszła oficjalna odpowiedź.