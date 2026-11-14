Twarde Pierniki bezlitosne dla przeciwnika. Torunianie wrzucili do kosza ponad 100 punktów

Bardzo dobry występ Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń w 7. kolejce PGE Basket Ligi. Toruńska ekipa pokonała we własnej hali Energa Trefla Sopot 106:76.

Twarde Pierniki podjęły ostatnią drużynę w tabeli. Dawało to Torunianom szansę na powiększenie przewagi nad Sopocianami do trzech zwycięstw. Oprócz słabej formy i braku choćby jednej wygranej w sezonie Trefl boryka się z kontuzjami, przystępując do spotkania bez liderów.



Gospodarze wykorzystali ten fakt i bardzo dobrze weszli w mecz (11:0). Z czasem różnica między zespołami urosła (27:8). Do końca pierwszej połowy przewaga podopiecznych Srdjana Suboticia nie ulegała wątpliwości (48:26). W trakcie trzeciej części starcia przewaga toruńskiej ekipy wyraźnie stopniała (56:45). Twarde Pierniki opanowały jednak sytuację (76:56), a następnie poszły za ciosem, powiększając zaliczkę oraz wrzucając ponad 100 punktów.



Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – Energa Trefl Sopot 106:76 (27:8, 21:18, 23:32, 35:20)