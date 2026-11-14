Wda Świecie mimo gry u siebie nie zdołała pokonać Chemika Bydgoszcz/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Nikt nie zakończył derbów w pełni zadowolony. Wda Świecie zremisowała z Chemikiem Bydgoszcz

Wda Świecie mimo gry u siebie nie zdołała pokonać Chemika Bydgoszcz/Archiwum/fot. Patryk Głowacki

Za nami derbowy pojedynek pomiędzy Wdą Świecie i Chemikiem Bydgoszcz. Drużyny spotkały się w ramach 17. kolejki III Ligi grupy 2. Starcie zakończyło się remisem 1:1.

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Derby miały spore znaczenie dla obu ekip, choć walczą one o inne cele. Wda po ostatnich dwóch remisach szukała triumfu, które pozwoliłoby awansować na drugie miejsce w tabeli. Chemik z kolei mimo dwóch wygranych z rzędu wciąż balansuje na granicy strefy spadkowej, więc potrzebuje zdobyczy do utrzymania.

Choć to Świecianie wyszli na boisko w roli faworytów, po pierwszej połowie więcej powodów do radości mieli przyjezdni. Bydgoszczanie objęli prowadzenie w 38. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Damian Rysiewski. Już po przerwie gospodarze w końcu znaleźli drogę do bramki. W 60. minucie do wyrównania doprowadził Marcin Droż. W ostatnim fragmencie spotkania żadna ze stron nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.

Wda Świecie – Chemik Bydgoszcz 1:1 (0:1)
Bramki: Droż (60) – Rysiewski (38 – rzut karny)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: wda świeciechemik bydgoszczpiłka nożnaiii liga
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