W Aleksandrowie Kujawskim trwa projekt pod hasłem „Żywa pamięć miasta”/ Fot. Radosław Jagieła
Aleksandrów Kujawski

Dawny Aleksandrów Kujawski można poznać na spacerze śladem zapomnianych budynków

W Aleksandrowie Kujawskim trwa projekt pod hasłem „Żywa pamięć miasta”/ Fot. Radosław Jagieła

Jak kiedyś wyglądał Aleksandrów Kujawski? Będzie można to sprawdzić podczas spaceru. Odbędzie się w ramach trwającego projektu pod hasłem „Żywa pamięć miasta”.

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Chętni ruszą na pięciokilometrowy spacer szlakiem zapomnianych i nieistniejących już budynków.

- Na naszej mapie zaznaczyliśmy punkty, które albo bardzo się zmieniły, jak komenda policji, albo w ogóle już nie istnieją, jak synagoga - mówi Karolina Falleńczyk ze Stowarzyszenia Kuźnia Talentów - Peron 9 i 3/4.

  • Spacer rozpocznie się w niedzielę (15 listopada) o godz. 11.
  • Zbiórka przed siedzibą biblioteki.
  • Będzie to też okazja do zapoznania się z plenerową wystawą fotografii ze zbiorów mieszkańców.
Członkom stowarzyszenia nadal można przekazywać archiwalne zdjęci i dokumenty, które pokazują dawne miasto i jego mieszkańców. Zebrane archiwalia zostaną wykorzystane w następnych, planowanych projektach. Szczegóły na facebookowym profili Kuźni Talentów.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: Aleksandrów Kujawskispacerhistoriaspacer historyczny
W Aleksandrowie Kujawskim trwa projekt pod hasłem „Żywa pamięć miasta”/ Fot. Radosław Jagieła W Aleksandrowie Kujawskim trwa projekt pod hasłem „Żywa pamięć miasta”/ Fot. Radosław Jagieła W Aleksandrowie Kujawskim trwa projekt pod hasłem „Żywa pamięć miasta”/ Fot. Radosław Jagieła W Aleksandrowie Kujawskim trwa projekt pod hasłem „Żywa pamięć miasta”/ Fot. Radosław Jagieła
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