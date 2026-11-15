Dawny Aleksandrów Kujawski można poznać na spacerze śladem zapomnianych budynków

Jak kiedyś wyglądał Aleksandrów Kujawski? Będzie można to sprawdzić podczas spaceru. Odbędzie się w ramach trwającego projektu pod hasłem „Żywa pamięć miasta”.
Chętni ruszą na pięciokilometrowy spacer szlakiem zapomnianych i nieistniejących już budynków.
- Na naszej mapie zaznaczyliśmy punkty, które albo bardzo się zmieniły, jak komenda policji, albo w ogóle już nie istnieją, jak synagoga - mówi Karolina Falleńczyk ze Stowarzyszenia Kuźnia Talentów - Peron 9 i 3/4.
- Spacer rozpocznie się w niedzielę (15 listopada) o godz. 11.
- Zbiórka przed siedzibą biblioteki.
- Będzie to też okazja do zapoznania się z plenerową wystawą fotografii ze zbiorów mieszkańców.
Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.