Dawny Aleksandrów Kujawski można poznać na spacerze śladem zapomnianych budynków

Jak kiedyś wyglądał Aleksandrów Kujawski? Będzie można to sprawdzić podczas spaceru. Odbędzie się w ramach trwającego projektu pod hasłem „Żywa pamięć miasta”.

Chętni ruszą na pięciokilometrowy spacer szlakiem zapomnianych i nieistniejących już budynków.



- Na naszej mapie zaznaczyliśmy punkty, które albo bardzo się zmieniły, jak komenda policji, albo w ogóle już nie istnieją, jak synagoga - mówi Karolina Falleńczyk ze Stowarzyszenia Kuźnia Talentów - Peron 9 i 3/4.



Spacer rozpocznie się w niedzielę (15 listopada) o godz. 11.

Zbiórka przed siedzibą biblioteki.

Będzie to też okazja do zapoznania się z plenerową wystawą fotografii ze zbiorów mieszkańców.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.