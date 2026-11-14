Głośne „Czuwaj!” rozległo się w Bydgoszczy. Zjechali harcerze z całego regionu

Instruktorzy harcerscy z województwa kujawsko-pomorskiego podsumowują ostatnie lata i snują plany na kolejne. Zastanawiają się, m.in., jak zachęcać młodych dorosłych do pracy z dziećmi.

W urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy odbywa się 34. Zjazd Chorągwi Kujawsko-pomorskiej ZHP.



- W regionie jest nas około 7 tysięcy - mówi zastępca komendantki chorągwi podharcmistrz Paweł Biały. - Dzieci wstępują do naszych szeregów bardzo chętnie. Harcerstwo uczy sprawności na całe życie. Stawiamy przede wszystkim na sprawczość młodych ludzi, na to, żeby byli w stanie podejmować inicjatywy, brać odpowiedzialność za siebie, za innych, ale także na edukację obronną - dodaje.



Bolączką są braki kadrowe. Także nad tym problemem pochylają się uczestnicy zjazdu.



