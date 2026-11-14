Jedna osoba ucierpiała w wypadku we Włocławku. Kierowca lawety uderzył w tył dostawczaka [AKTUALIZACJA]

Do zderzenia dwóch aut doszło przy Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Droga jest już przejezdna.

Mężczyzna siedzący za kierownicą auta pomocy drogowej najechał na przyczepę busa, przewożącego drewno. To właśnie kierowca lawety został ranny i trafił do szpitala.



Na pomoc ruszyli strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i zespół karetki. Policjanci ustalili okoliczności kolizji.



- Kierujący Fordem, jadąc Aleją Kazimierza Wielkiego od ulicy Płockiej, zatrzymał się na prawym pasie i po włączeniu świateł awaryjnych wysiadł z pojazdu, by sprawdzić, czy nie ma przebitej opony. W tym czasie 26-latek - jadący Iveco - nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył stojącego auta - relacjonuje asp. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji.



26-latek dostał mandat.