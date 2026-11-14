Wypadek we Włocławku/ Fot. KM PSP we Włocławku
Włocławek

Jedna osoba ucierpiała w wypadku we Włocławku. Kierowca lawety uderzył w tył dostawczaka [AKTUALIZACJA]

Wypadek we Włocławku/ Fot. KM PSP we Włocławku

Do zderzenia dwóch aut doszło przy Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Droga jest już przejezdna.

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Mężczyzna siedzący za kierownicą auta pomocy drogowej najechał na przyczepę busa, przewożącego drewno. To właśnie kierowca lawety został ranny i trafił do szpitala.

Na pomoc ruszyli strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i zespół karetki. Policjanci ustalili okoliczności kolizji.

- Kierujący Fordem, jadąc Aleją Kazimierza Wielkiego od ulicy Płockiej, zatrzymał się na prawym pasie i po włączeniu świateł awaryjnych wysiadł z pojazdu, by sprawdzić, czy nie ma przebitej opony. W tym czasie 26-latek - jadący Iveco - nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył stojącego auta - relacjonuje asp. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji.

26-latek dostał mandat.

Gdzie: Włocławek
Uwaga: Na sygnale
TAGI: wypadekWłocławek
Wypadek we Włocławku/ Fot. KM PSP we Włocławku
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