Wypadek na DW 534 pod Grudziądzem. Trzy osoby trafiły do szpitala [AKTUALIZACJA]

Do poważnego wypadku doszło na DW 534 w Okoninie (powiat grudziądzki). 19-letni kierowca osobówki stracił panowanie nad autem. Pijany wiózł dwoje nastolatków. Do groźnego zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej w Grudziądzu. Szczegóły poniżej.
W Okoninie auto uderzyło w drzewo i dachowało. Na pomoc ruszyli strażacy z KM PSP w Grudziądzu oraz druhowie z OSP Gruta i OSP Plemięta.
Jak przekazali Polskiemu Radiu PiK policjanci, za kierownicą siedział pijany 19-latek.
Potrącenie pieszej w Grudziądzu
Strażacy interweniowali na ul. Sikorskiego w Grudziądzu, gdzie kierowca auta potracił pieszą. Trafiła do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny, bo wtargnęła pod nadjeżdżający samochód.
- Wieczór i noc z 13 na 14 listopada były pracowite dla strażaków.
- Po godz. 22 ratownicy dostali zgłoszenie o pożarze na ul. Jagiełły w Grudziądzu. Doszczętnie spłonął zaparkowany tam samochód. Nikt nie ucierpiał.