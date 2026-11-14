Wypadek na DW 534 pod Grudziądzem. Trzy osoby trafiły do szpitala [AKTUALIZACJA]

Do poważnego wypadku doszło na DW 534 w Okoninie (powiat grudziądzki). 19-letni kierowca osobówki stracił panowanie nad autem. Pijany wiózł dwoje nastolatków. Do groźnego zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej w Grudziądzu. Szczegóły poniżej.

W Okoninie auto uderzyło w drzewo i dachowało. Na pomoc ruszyli strażacy z KM PSP w Grudziądzu oraz druhowie z OSP Gruta i OSP Plemięta.



Jak przekazali Polskiemu Radiu PiK policjanci, za kierownicą siedział pijany 19-latek.





- Trzy osoby trafiły do szpitala: kierowca oraz jego nastoletni pasażerowie Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że 19-latek był w stanie nietrzeźwości, wydmuchał ponad 1 promil alkoholu - informuje st. asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.





Kierowca odpowie przed sądem.

Potrącenie pieszej w Grudziądzu



Strażacy interweniowali na ul. Sikorskiego w Grudziądzu, gdzie kierowca auta potracił pieszą. Trafiła do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny, bo wtargnęła pod nadjeżdżający samochód.