Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali

7. kolejka PGE Basket Ligi nie okazała się szczęśliwa dla Anwilu Włocławek. Zespół z naszego regionu poniósł pierwszą domową porażkę w rozgrywkach, ulegając AMW Arce Gdynia 67:79.
7. kolejka PGE Basket Ligi nie okazała się szczęśliwa dla Anwilu Włocławek. Zespół z naszego regionu poniósł pierwszą domową porażkę w rozgrywkach, ulegając AMW Arce Gdynia 67:79.
7. kolejka PGE Basket Ligi nie okazała się szczęśliwa dla Anwilu Włocławek. Zespół z naszego regionu poniósł pierwszą domową porażkę w rozgrywkach…
KH Energa Toruń wróciła na szlak zwycięstw. W 17. kolejce Tauron Hokej Ligi toruńska ekipa pokonała u siebie ECZD Zagłębie Sosnowiec 6:2.
BKS Bydgoszcz dobrze zaprezentował się w 10. kolejce Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie pokonali na wyjeździe SMS PZPS Spała 3:1.
Panczenistka Wiktoria Dąbrowska stanęła na podium w zawodach w Pekinie inaugurujących sezon Pucharu Świata. Polka zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000…
Kibice koszykarzy z naszego regionu mają niezwykłą okazję zobaczyć wszystkie ekipy na żywo. Każda z ekip rozegra domowe spotkanie innego dnia. Ciekawie…
Anwil Włocławek rozegra spotkanie 7. kolejki PGE Basket Ligi. Włocławianie zmierzą się we własnej hali z AMW Arką Gdynia. Relacja z pojedynku w Polskim…
„Biało-Czerwoni” zdobyli pierwszy medal podczas strzeleckich mistrzostw świata w Dausze. Wołodymyr Yazykov, Alan Krzysztof Łapiński i Tomasz Pasierbski…
Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Przemysława Frankowskiego w listopadowych meczach Ligi Narodów. Obrońca Rennes opuścił zgrupowanie…
Siatkarki Sokoła & Hagric Mogilno zakończyły udział w TAURON Pucharze Polski na 1/8 finału. Zespół Dawida Michora przegrał na wyjeździe z DevelopResem…
Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej - z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie. Złoto w…
Po dwóch przegranych setach Bydgoszczanki odwróciły domowe spotkanie z #VolleyWrocław i wygrały 3:2. Metalkas Pałac po raz drugi w ciągu trzech dni pokonał…
Wiktoria Kowalska odchodzi z Sokoła & Hagric Mogilno. 27-letnia atakująca będzie kontynuować sezon w BKS ZGO Bielsko-Biała, gdzie ma zastąpić kontuzjowaną…