Anwil Włocławek dobrze zaczął, ale potem dał się zdominować Arce/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali

Anwil Włocławek dobrze zaczął, ale potem dał się zdominować Arce/fot. Patryk Głowacki

7. kolejka PGE Basket Ligi nie okazała się szczęśliwa dla Anwilu Włocławek. Zespół z naszego regionu poniósł pierwszą domową porażkę w rozgrywkach, ulegając AMW Arce Gdynia 67:79.

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Włocławianie wyszli na parkiet, by zrehabilitować się za słaby występ w Warszawie, utrzymać status niepokonanych w lidze we własnej hali i w końcu nie pozwolić Arce wygrać na swoim terenie. Goście przyjechali, będąc nakręceni dwoma zwycięstwami z rzędu, więc na pewno należało na nich uważać.

„Rottweilery” bardzo dobrze weszły w mecz (15:6). Przez długi czas gospodarze utrzymywali prowadzenie. Gdy osiągnęli najwyższą przewagę (30:20)… stracili animusz. Przyjezdni skrzętnie to wykorzystali i dzięki dobrej końcówce zeszli na przerwę z nieznaczną zaliczką (39:37).

Po powrocie na parkiet sytuacja całkowicie wymknęła się podopiecznym Vedrana Bosnicia spod kontroli (41:52). Przede wszystkim szwankowała gra w ataku, co nie pozwalało odrabiać strat (49:62). W ostatniej części pojedynku Anwil zaczął więcej trafiać (59:66). Gdynianie opanowali jednak sytuację (74:59), następnie kontrolując wydarzenia na parkiecie.

Anwil Włocławek – AMW Arka Gdynia 67:79 (22:17, 15:22, 12:23, 18:17)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: anwil włocławekkoszykówkapge basket ligaarka gdynia
Anwil Włocławek okazał się słabszy od Arki Gdynia/fot. Patryk Głowacki Anwil Włocławek okazał się słabszy od Arki Gdynia/fot. Patryk Głowacki Anwil Włocławek okazał się słabszy od Arki Gdynia/fot. Patryk Głowacki Anwil Włocławek okazał się słabszy od Arki Gdynia/fot. Patryk Głowacki
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