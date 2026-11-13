Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali

7. kolejka PGE Basket Ligi nie okazała się szczęśliwa dla Anwilu Włocławek. Zespół z naszego regionu poniósł pierwszą domową porażkę w rozgrywkach, ulegając AMW Arce Gdynia 67:79.

Włocławianie wyszli na parkiet, by zrehabilitować się za słaby występ w Warszawie, utrzymać status niepokonanych w lidze we własnej hali i w końcu nie pozwolić Arce wygrać na swoim terenie. Goście przyjechali, będąc nakręceni dwoma zwycięstwami z rzędu, więc na pewno należało na nich uważać.





„Rottweilery” bardzo dobrze weszły w mecz (15:6). Przez długi czas gospodarze utrzymywali prowadzenie. Gdy osiągnęli najwyższą przewagę (30:20)… stracili animusz. Przyjezdni skrzętnie to wykorzystali i dzięki dobrej końcówce zeszli na przerwę z nieznaczną zaliczką (39:37).





Po powrocie na parkiet sytuacja całkowicie wymknęła się podopiecznym Vedrana Bosnicia spod kontroli (41:52). Przede wszystkim szwankowała gra w ataku, co nie pozwalało odrabiać strat (49:62). W ostatniej części pojedynku Anwil zaczął więcej trafiać (59:66). Gdynianie opanowali jednak sytuację (74:59), następnie kontrolując wydarzenia na parkiecie.



