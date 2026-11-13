Wypadek na A1. Zderzenie trzech samochodów osobowych w Milewie w powiecie świeckim

Do zdarzenia doszło po godz. 19. Jedna osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Obecnie droga w kierunku Gdańska jest zablokowana.
Do zdarzenia doszło po godz. 19. Jedna osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Obecnie droga w kierunku Gdańska jest zablokowana.
Pozostało tylko kilka godzin do startu głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Od północy każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać sześć…
Do zdarzenia doszło po godz. 19. Jedna osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Obecnie droga w kierunku Gdańska jest zablokowana.
W maju 2024 roku Marcin F. i Mateusz O. podeszli do fotografa Mariusza Ręgiela i z nożem na szyi zmusili go do podania PIN-u do karty bankomatowej.
Wcześniej ograniczono jej dostęp do poczty i biura. Jej zdaniem to pokłosie, skierowanego do władz miasta, wniosku o wyłączenie zoo ze struktury Leśnego…
Miłośnicy kolarstwa górskiego w regionie będą mieli nowy powód do radości. Na włocławskim Zawiślu, na terenie Wzgórz Szpetalskich, powstaje kompleks…
Pięć wilków widział nasz słuchacz w Bydgoszczy. Wataha kręciła się w rejonie ulicy Lisiej na Prądach. - Ten widok będzie coraz częstszy - powiedział…
Stała baza wojsk amerykańskich nie zostanie zlokalizowana w Bydgoszczy - tak wynika z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia PiK. Wcześniej o tym, że miasto…
Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego…
Być może uda się utrzymać funkcjonowanie małej szkoły w Wierzchach w gminie Osie w powiecie świeckim. Od drugiego półrocza może powstać tam nowa grupa…
Dramatyczne wydarzenia w Krakowie skłaniają do dyskusji o naszym codziennym bezpieczeństwie. Czy Polacy powinni obawiać się ponownego zamachu? Czy winne są…
Rola muzyki i dźwięku w grach komputerowych, budowanie atmosfery, narracja muzyczna oraz wykorzystanie dźwięku przestrzennego i technologii VR - to tylko niektóre…
Półmetek urzędowania prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Podczas konferencji podsumowującej włodarz miasta zwrócił uwagę m.in. na wydatki inwestycyjne…