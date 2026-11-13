Groził nożem bydgoskiemu społecznikowi. Nie wrócił do więzienia i szuka go policja - dowiedziało się PR PiK

W maju 2024 roku Marcin F. i Mateusz O. podeszli do fotografa Mariusza Ręgiela i z nożem na szyi zmusili go do podania PIN-u do karty bankomatowej.

Zabrali mu wówczas również portfel, telefon i aparat fotograficzny. We wrześniu 2025 roku obydwaj zostali skazani na sześć oraz sześć i pół roku więzienia.



Mateusz O. przebywał w Zakładzie Karnym w bydgoskim Fordonie. Odbywał karę w placówce typu półotwartego i pracował u zewnętrznego pracodawcy poza murami zakładu bez konwojenta. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, kilka dni temu do placówki nie wrócił.



- Samowolnie oddalił się z miejsca zatrudnienia - potwierdza Joanna Szadziul, rzeczniczka Zakładu Karnego w bydgoskim Fordonie. Do zdarzenia doszło 9 listopada około godz. 14. - Jego wyjście z placówki zarejestrowały kamery monitoringu. Nie jest to ucieczka, a jedynie oddaleniem się z miejsca zatrudnienia - dodaje.



O „oddaleniu się zatrudnionego" jednostkę powiadomił pracodawca.



- Niezwłocznie poinformowano policję, przekazując jej niezbędne dane dotyczące osadzonego - mówi Joanna Szadziul. - Służba Więzienna podjęła czynność zgodnie z obowiązującymi procedurami, aby ustalić miejsce pobytu osadzonego.



W Zakładzie Karnym wszczęto czynności sprawdzające. Warto wspomnieć, że do pracy poza terenem zakładu, kierowane są osoby, wobec których proces resocjalizacji oceniono jako pozytywny.