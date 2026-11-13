Wyjaśnień domagają się radni bydgoskiej prawicy. / Fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Konflikt w miejskiej spółce. Dyrektorka bydgoskiego zoo złożyła wypowiedzenie z pracy

Wyjaśnień domagają się radni bydgoskiej prawicy. / Fot. Tatiana Adonis

Wcześniej ograniczono jej dostęp do poczty i biura. Jej zdaniem to pokłosie, skierowanego do władz miasta, wniosku o wyłączenie zoo ze struktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

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Bydgoskie zoo nie jest samodzielną jednostką. Podlega miejskiej spółce - Leśnemu Parkowi Kultury i Wypoczynku. Tamara Samsonowicz, wieloletnia dyrektorka Ogrodu Zoologicznego uważa, że ten model zarządzania się nie sprawdza. Jej zdaniem obecny poziom finansowania nie pozwala m.in. na zapewnienie właściwego dobrostanu zwierząt oraz utrzymania infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, co zagraża bezpieczeństwu pracowników. Ma o tym świadczyć m.in. sytuacja z początku listopada.

- Łoś wydostał się z zabezpieczonego wybiegu, zagrażając pracownikom firmy zewnętrznej, którzy przebywali na wybiegu głównym - mówi PR PiK Tamara Samsonowicz. Jej zdaniem to wynik złego stanu ogrodzeń, które nie są naprawiane od wielu lat. I dodaje. - Na nasze apele władze spółki nie reagują lub są podejmowane działania pozorne.

Stąd wniosek o wyodrębnienie zoo ze struktur Leśnego Parku, który - zdaniem dyrektorki- był powodem działań władz miejskiej spółki wobec jej osoby.

Przedstawiciele Leśnego Parku nie chcą komentować sprawy. W poniedziałek (16 listopada) mają wydać komunikat.

Wyjaśnień domagają się radni Bydgoskiej Prawicy, którzy skierowali interpelację w tej sprawie do prezydenta miasta.

- Nie możemy ograniczać środków, kosztem bezpieczeństwa ludzi czy dobrostanu zwierząt - mówi Jędrzej Gralik.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: BydgoszczZooogród zoologicznyLeśny Parkkonflikt
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