Konflikt w miejskiej spółce. Dyrektorka bydgoskiego zoo złożyła wypowiedzenie z pracy

Wcześniej ograniczono jej dostęp do poczty i biura. Jej zdaniem to pokłosie, skierowanego do władz miasta, wniosku o wyłączenie zoo ze struktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

Bydgoskie zoo nie jest samodzielną jednostką. Podlega miejskiej spółce - Leśnemu Parkowi Kultury i Wypoczynku. Tamara Samsonowicz, wieloletnia dyrektorka Ogrodu Zoologicznego uważa, że ten model zarządzania się nie sprawdza. Jej zdaniem obecny poziom finansowania nie pozwala m.in. na zapewnienie właściwego dobrostanu zwierząt oraz utrzymania infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, co zagraża bezpieczeństwu pracowników. Ma o tym świadczyć m.in. sytuacja z początku listopada.



- Łoś wydostał się z zabezpieczonego wybiegu, zagrażając pracownikom firmy zewnętrznej, którzy przebywali na wybiegu głównym - mówi PR PiK Tamara Samsonowicz. Jej zdaniem to wynik złego stanu ogrodzeń, które nie są naprawiane od wielu lat. I dodaje. - Na nasze apele władze spółki nie reagują lub są podejmowane działania pozorne.



Stąd wniosek o wyodrębnienie zoo ze struktur Leśnego Parku, który - zdaniem dyrektorki- był powodem działań władz miejskiej spółki wobec jej osoby.



Przedstawiciele Leśnego Parku nie chcą komentować sprawy. W poniedziałek (16 listopada) mają wydać komunikat.



Wyjaśnień domagają się radni Bydgoskiej Prawicy, którzy skierowali interpelację w tej sprawie do prezydenta miasta.



- Nie możemy ograniczać środków, kosztem bezpieczeństwa ludzi czy dobrostanu zwierząt - mówi Jędrzej Gralik.