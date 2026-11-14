Fotografia w roli głównej. Nowe wystawy w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu [zdjęcia]

Ekspozycje prezentowane są w ramach 3. Przeglądu Fotografii PreFka. Obejrzymy prac z Litwy, debiuty oraz prezentacje mistrzów.
Z Jackiem Świderskim, dyrektorem Wozowni rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Ekspozycje prezentowane są w ramach 3. Przeglądu Fotografii PreFka. Obejrzymy prac z Litwy, debiuty oraz prezentacje mistrzów.
Ekspozycje prezentowane są w ramach 3. Przeglądu Fotografii PreFka. Obejrzymy prac z Litwy, debiuty oraz prezentacje mistrzów.
Akcja tego kryminału osadzona jest w latach 70. Poza siedzibą naszego radia, zdjęcia kręcono również w Filharmonii Pomorskiej, a także w plenerach Bydg…
To spektakl o dojrzewaniu w dorosłym życiu, o przywróceniu - zawstydzonych przez cywilizację - części siebie.
Masz talent, muzyczną pasję i chcesz zmierzyć się z twórczością jednego z najbardziej charakterystycznych polskich artystów? Zgłoś się do VI edycji…
W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii". Wkrótce będzie można pójść do kin…
Od pierwszego koncertu zachwycają. Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej, który prowadzi Bydgoszczanin mieszkający…
„Modlitwa” z filmu „Ostatni dzwonek" z 1989 roku i kilkadziesiąt biało-czerwonych flag niesionych przez dzieci - tak Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska…
Na Dworu Głównym PKP w Toruniu można posłuchać instalacji dźwiękowej. To efekt spektaklu oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Drogi. Teatr…
Drugi koncert 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego” odbędzie się w sobotę (7 listopada) o godz. 18 w pałacu w Ostromecku.
W sobotę (7 listopada) w Teatrze Kameralnym widzowie mogli obejrzeć spektakl Teatru Telewizji z 2001 roku pt. „Kuracja” w reżyserii Wojciecha Smarzowsk…
Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser został wyróżniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za całokształt…
Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu…