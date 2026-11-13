Włocławianie przejmą inicjatywę i zdecydują, które pomysły mają szansę zmienić miasto

Pozostało tylko kilka godzin do startu głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Od północy każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać sześć projektów.

Za głosami pójdą konkretne pieniądze - w przyszłorocznym budżecie Włocławka na projekty obywatelskie zapisano 6 milionów 150 tysięcy złotych.









- Mamy 81 projektów, które mieszkańcy będą wybierać w dwóch kategoriach. W każdej z nich mają do dyspozycji trzy głosy - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

- Głosować można na stronie bo.wloclawek.eu - mówi Jakub Sosiński, koordynator Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego - Jeśli ktokolwiek będzie miał problem z oddaniem głosu, to pomoc może uzyskać w urzędzie lub w naszych filiach bibliotecznych.