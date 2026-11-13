Debiut w PŚ i od razu podium. Panczenistka Wiktoria Dąbrowska wywalczyła trzecie miejsce

Panczenistka Wiktoria Dąbrowska stanęła na podium w zawodach w Pekinie inaugurujących sezon Pucharu Świata. Polka zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów.
Polka uzyskała czas 1.15,85. Zwyciężyła Holenderka Angel Daleman (1.14,07). Drugie miejsce zajęła Holenderka Femke Kok (1.15,99).
Na 13. pozycji w grupie A uplasowała się Karolina Bosiek. Jej wynik to 1.17,77.
20-letnia Dąbrowska to brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów. Rozpoczęła sezon w rewelacyjnym stylu, wygrywając rywalizację na 500 i 1000 metrów podczas seniorskich mistrzostw kraju w Tomaszowie Mazowieckim.
Inauguracyjna runda PŚ na olimpijskim torze w stolicy Chin potrwa do niedzieli.