Wilki na Lisiej w Bydgoszczy! Leśniczy zakłada, że będzie tak częściej. Radzi zachować spokój

Pięć wilków widział nasz słuchacz w Bydgoszczy. Wataha kręciła się w rejonie ulicy Lisiej na Prądach. – Ten widok będzie coraz częstszy – powiedział Jakub Siedlecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo.

– Jest to spowodowane tym, że uciekający przed wilkami jeleń naturalnie nauczył się, by uciekać w stronę osiedli zamieszkanych przez ludzi, gdzie czuje się troszkę bezpieczniej z tego względu, że wilki generalnie uciekają przed ludźmi, a jest to ich naturalne pożywienie, więc one będą podążały za tym pożywieniem – dodał.



Co zrobić, gdy wilki staną nam na drodze? – Wilk generalnie ma wpojony od lat strach przed człowiekiem, więc nie należy się go obawiać. Nie należy natomiast uciekać, raczej należy się pokazać, pokazać swoją wielkość, spokojnie czekać. Wilk, jeżeli rozpozna w nas człowieka, to raczej sam się oddali. Należy uważać na swoje psy, nie należy ich puszczać w lesie bez smyczy, dlatego że wilki w naturalny sposób eliminują psy, to jest ich konkurent do miski – zaznaczył Jakub Siedlecki.



W pobliżu Bydgoszczy leśnicy wiedzą o kilku watahach od pięciu do siedmiu sztuk w każdej. Ostatni potwierdzony przypadek ataku wilka na człowieka w Polsce pochodzi z 1938 roku.