Baza wojsk amerykańskich jednak nie dla Bydgoszczy? Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK

Stała baza wojsk amerykańskich nie zostanie zlokalizowana w Bydgoszczy – tak wynika z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia PiK. Wcześniej o tym, że miasto znajduje się na krótkiej liście miejsc branych pod uwagę, mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz.

Amerykańska baza wojskowa w Bydgoszczy to piękne marzenie, ale mało prawdopodobne. Przyczyna jest prozaiczna – Bydgoszcz leży zbyt blisko jednostek potencjalnego przeciwnika, czyli Rosji. Ponadto nie dysponujemy odpowiednim poligonem, na którym mogłyby ćwiczyć amerykańskie oddziały dysponujące ciężkim sprzętem.



Według naszego anonimowego źródła, w Bydgoszczy mogłaby powstać baza lotnicza, gdyż od dawna jest przygotowana odpowiednia infrastruktura. Wiadomo jednak, że Amerykanie szukają lokalizacji dla brygady zmechanizowanej, potrzebującej miejsca do ćwiczeń. Ani poligon w Toruniu, ani obszar w bezpośredniej bliskości Bydgoszczy nie nadaje się do szkolenia oddziałów korzystających z czołgów i innych pojazdów opancerzonych.



Ponadto w razie ewakuacji bazy, łatwiej jest to zrobić, gdy znajduje się bliżej zachodniej granicy. Logistyka to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru stacjonowania żołnierzy.



– Jeśli miałbym obstawiać lokalizację, to wskazałbym okolice Żagania i Świętoszowa. Warto pamiętać, że to właśnie tam ulokowana jest 10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka – dodało źródło Polskiego Radia PiK.



Według zapowiedzi wiceszefowej resortu obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce mamy poznać na początku grudnia.