Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Kibice koszykarzy z naszego regionu mają niezwykłą okazję zobaczyć wszystkie ekipy na żywo. Każda z ekip rozegra domowe spotkanie innego dnia. Ciekawie też w piłkarskiej III Lidze, bo nadchodzą derby – Wda Świecie podejmie Chemika Bydgoszcz. Oprócz boisk i parkietów emocje także na lodowisku.
Koszykówka:
PGE Basket Liga:
Anwil Włocławek – AMW Arka Gdynia – piątek 13 listopada, godz. 20:15 – relacja w Polskim Radiu PiK
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – Energa Trefl Sopot – sobota 14 listopada, godz. 15:00 – relacja w Polskim Radiu PiK
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Górnik Zamek Książ Wałbrzych – niedziela 15 listopada, godz. 12:30
PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
Miasto Szkła Krosno – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 14 listopada, godz. 15:00
Hokej
KH Energa Toruń – ECZD Zagłębie Sosnowiec – piątek 13 listopada, godz. 18:30
KS Unia Oświęcim – KH Energa Toruń – niedziela 15 listopada, godz. 17:00
Siatkówka
Tauron 1. Liga:
SMS PZPS Spała – BKS Bydgoszcz – piątek 13 listopada, godz. 17:00
CUK Anioły Toruń – Lechia Tomaszów Mazowiecki – niedziela 15 listopada, godz. 16:00
Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Chojniczanka Chojnice – Zawisza Bydgoszcz – sobota 14 listopada, godz. 16:00
Stal Stalowa Wola – Olimpia Grudziądz – niedziela 14 listopada, godz. 19:30
Betclic III Liga:
Wda Świecie – Chemik Bydgoszcz – sobota 14 listopada, godz. 13:30
IV Liga:
Łokietek Brześć Kujawski – Kujawiak Kowal – sobota 14 listopada, godz. 11:00
Start Pruszcz – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 14 listopada, godz. 11:00
Pomorzanin Toruń – Cuiavia Inowrocław – sobota 14 listopada, godz. 11:00
Lech Rypin – Sparta Brodnica – sobota 14 listopada, godz. 12:00
Tłuchowia Tłuchowo – Unia Wąbrzeźno – sobota 14 listopada, godz. 12:00
Unia Solec Kujawski – Mustang Ostaszewo – sobota 14 listopada, godz. 13:00
Pogoń Mogilno – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 14 listopada, godz. 13:00
Rawys Raciąż – Victoria Czernikowo – sobota 14 listopada, godz. 13:30
Skrwa Skrwilno – Noteć Gębice – sobota 14 listopada, godz. 14:00