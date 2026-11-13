Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Kibice koszykarzy z naszego regionu mają niezwykłą okazję zobaczyć wszystkie ekipy na żywo. Każda z ekip rozegra domowe spotkanie innego dnia. Ciekawie też w piłkarskiej III Lidze, bo nadchodzą derby – Wda Świecie podejmie Chemika Bydgoszcz. Oprócz boisk i parkietów emocje także na lodowisku.

Koszykówka:



PGE Basket Liga:

Anwil Włocławek – AMW Arka Gdynia – piątek 13 listopada, godz. 20:15 – relacja w Polskim Radiu PiK

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – Energa Trefl Sopot – sobota 14 listopada, godz. 15:00 – relacja w Polskim Radiu PiK

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Górnik Zamek Książ Wałbrzych – niedziela 15 listopada, godz. 12:30



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

Miasto Szkła Krosno – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 14 listopada, godz. 15:00



Hokej



KH Energa Toruń – ECZD Zagłębie Sosnowiec – piątek 13 listopada, godz. 18:30

KS Unia Oświęcim – KH Energa Toruń – niedziela 15 listopada, godz. 17:00



Siatkówka



Tauron 1. Liga:

SMS PZPS Spała – BKS Bydgoszcz – piątek 13 listopada, godz. 17:00

CUK Anioły Toruń – Lechia Tomaszów Mazowiecki – niedziela 15 listopada, godz. 16:00



Piłka nożna



Betclic 2. Liga:

Chojniczanka Chojnice – Zawisza Bydgoszcz – sobota 14 listopada, godz. 16:00

Stal Stalowa Wola – Olimpia Grudziądz – niedziela 14 listopada, godz. 19:30



Betclic III Liga:

Wda Świecie – Chemik Bydgoszcz – sobota 14 listopada, godz. 13:30



IV Liga:

Łokietek Brześć Kujawski – Kujawiak Kowal – sobota 14 listopada, godz. 11:00

Start Pruszcz – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 14 listopada, godz. 11:00

Pomorzanin Toruń – Cuiavia Inowrocław – sobota 14 listopada, godz. 11:00

Lech Rypin – Sparta Brodnica – sobota 14 listopada, godz. 12:00

Tłuchowia Tłuchowo – Unia Wąbrzeźno – sobota 14 listopada, godz. 12:00

Unia Solec Kujawski – Mustang Ostaszewo – sobota 14 listopada, godz. 13:00

Pogoń Mogilno – Wisła Dobrzyń nad Wisłą – sobota 14 listopada, godz. 13:00

Rawys Raciąż – Victoria Czernikowo – sobota 14 listopada, godz. 13:30

Skrwa Skrwilno – Noteć Gębice – sobota 14 listopada, godz. 14:00