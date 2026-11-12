Polacy wicemistrzami świata w trapie. Srebro naszej drużyny na strzeleckich MŚ w Dausze/fot. Facebook/Polski Związek Strzelectwa Sportowego
SPORT

Polacy wicemistrzami świata w trapie. Srebro drużyny na strzeleckich MŚ w Dausze

Polacy wicemistrzami świata w trapie. Srebro naszej drużyny na strzeleckich MŚ w Dausze/fot. Facebook/Polski Związek Strzelectwa Sportowego

„Biało-Czerwoni” zdobyli pierwszy medal podczas strzeleckich mistrzostw świata w Dausze. Wołodymyr Yazykov, Alan Krzysztof Łapiński i Tomasz Pasierbski wywalczyli srebro w drużynowej rywalizacji w trapie.

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Polacy zgromadzili 354 punkty – tyle samo co reprezentacja Czech. Lepszy wynik uzyskał jedynie Kuwejt, który zakończył rywalizację z dorobkiem 356 punktów.

Na wynik drużyny złożyło się 119 trafień Yazykova, 118 Łapińskiego i 117 Pasierbskiego. Najwyżej indywidualnie uplasował się pierwszy z nich, zajmując 12. miejsce. Łapiński był 18., a Pasierbski 24.

W finale indywidualnym triumfował Abdulrahman Alfaihan z Kuwejtu. Najlepszy z Polaków nie zdołał awansować do decydującej rozgrywki.

Srebro w trapie jest pierwszym medalem reprezentacji Polski podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Impreza potrwa do 14 listopada i jest jednym z etapów rywalizacji prowadzącej do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

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