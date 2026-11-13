Co ma do powiedzenia w „Wiedźminie" sztuczna inteligencja? O grach wideo na UKW

Rola muzyki i dźwięku w grach komputerowych, budowanie atmosfery, narracja muzyczna oraz wykorzystanie dźwięku przestrzennego i technologii VR – to tylko niektóre z tematów konferencji Sound in Video Games2026, która odbywa się w Bibliotece Głównej UKW.

W centrum zainteresowania znalazły się znane produkcje, takie jak „The Witcher 3: Wild Hunt”, „Baldur's Gate”, „Silent Hill”, „Bloodborne” czy „Undertale”.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać również wykład Melanie Fritsch oraz wystąpienia zagranicznych badaczy, także w formule online.



- Mamy nadzieję, że AI nie zastąpi profesjonalnych dubbingowców - mówi Paweł Stachowiak, prezes Koła Naukowego Twórców Gier Gamedec. - Nawet jeżeli dojdzie do bardzo dobrego poziomu, dalej liczymy, że konsumenci będą głosować swoimi portfelami w taki sposób, żeby utrzymać profesjonalistów „przy chlebie”.



Jak mówi Dominik Juchimiuk, wiceprezes Koła Naukowego Twórców Gier Gamedec, ostatnio bardzo wiele gier na Steamie wychodzi z użyciem AI.



– Prawie połowa, może nawet więcej niż połowa. Jest to pewien trend, natomiast czy słuszny, to czas pokaże. Sam trochę graficzę i trochę czuję się zagrożony.



– Studiuję na pierwszym roku badanie i projektowanie gier. Nie używam do tego żadnej formy sztucznej inteligencji; chociaż jest kilka przydatnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, to jednak stosuję mój prywatny mały bojkot.



- AI może spłaszczać te głosy, chociaż słyszałam, że do nowego dodatku do „Wiedźmina 3” głos pana Rozenka będzie przynajmniej częściowo modyfikowany przez AI, żeby odtworzyć brzmienie sprzed udaru. Myślę, że to jest jednak etyczne zastosowanie takiej technologii, ale żeby całkowicie generować głosy na nowo – ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam.



