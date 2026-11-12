Maciej Jastrzębski/fot. Facebook
Bydgoszcz

Wydarzenia krakowskie oczami rosyjskich mediów. O tym m.in. w audycji „Wieści ze Wschodu"

Maciej Jastrzębski/fot. Facebook

W każdy czwartek po godz. 15:30 na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata. Rozmowę z Maciejem prowadził Cezary Wojtczak. Tym razem pierwsze pytanie dotyczyło reakcji Rosji na tragiczne zajścia w Krakowie.

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Cezary Wojtczak: „Dziwny jest ten świat" - te słowa wyjątkowo pasują do tego, co się stało w sobotę w Krakowie. Czy i jak relacjonują tę tragedię rosyjskie media?

Maciej Jastrzębski: Rosyjskie media informują bardzo szczegółowo o wszystkim, co dzieje się w Polsce. Informowały od pierwszych minut, gdy tylko doszło do wydarzeń w Krakowie.
W Krakowie natomiast było bardzo mało komentarzy. Jeżeli pojawiały się komentarze, to gdzieś tam wewnątrz dyskusji publicystycznych i to późnym wieczorem albo na różnego rodzaju portalach. Były to dyskusje, w których zwracano uwagę na trudną sytuację w Polsce i próbowano także przyporządkować zamachowca do jakichś związków z państwem ukraińskim, a więc w taki czysto propagandowy sposób uwikłać całą tę trudną, tragiczną dla nas sytuację w kontekst geopolityczny.
Pojawiły się także informacje o tym, że strona rosyjska nie ma nic wspólnego z tym i że dobrze, że Polacy nie zwracają tym razem uwagi na działalność rosyjskich służb, dlatego że rosyjskie służby na pewno z tym nie miały niczego wspólnego.
Ja myślę, że tych komentarzy tak naprawdę było niewiele i Rosjanie się tutaj powstrzymali od takiej fali uderzeniowej propagandowej w stronę Polski, ale też zabrakło takiej czystej ludzkiej empatii.

Rozmawiałem z ambasadorem Polski w Moskwie Krzysztofem Krajewskim i powiedział, że owszem, od zwykłych ludzi otrzymuje bardzo dużo maili, bardzo dużo kartek, telefonów z wyrazami współczucia, z kondolencjami, natomiast ze strony władz, ani nieoficjalnie w przestrzeni publicznej, ani kanałami dyplomatycznymi kondolencje do polskiego przedstawicielstwa nie dotarły.

Powiedziałeś, że Rosja tym razem nie wykorzystała takiej, można powiedzieć, okazji do tego, żeby nieobiektywnie przekazywać informacje czy komentować, czy sugerować coś, co mogłoby się w Polsce wydarzyć. Przyzwyczailiśmy się jednak do tego, że Rosja nie jest obiektywna w takich sytuacjach. Jak sądzisz, dlaczego akurat w tym przypadku była?

Po pierwsze, myślę o tragedii i ona raczej zaprzątałaby ludzi w zupełnie innym wymiarze, niż życzyłaby sobie tego propaganda, a więc mało skuteczna byłaby taka fala propagandowa, a z drugiej strony, proszę także pamiętać o tym, że Federacja Rosyjska cały czas podkreśla, że z państwami nieprzyjaznymi nie utrzymuje tego typu kontaktów, w których należałoby komuś wyrazić szacunek, złożyć życzenia urodzinowe, czy wyrazy współczucia, czy też w ogóle w jakikolwiek sposób w przestrzeni publicznej pokazać, że z takim państwem się rozmawia.
Chyba że są sytuacje, w których trzeba rozmawiać, ale między krajami Unii Europejskiej, szczególnie tymi, które graniczą z Federacją Rosyjską, takimi jak Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, te kontakty z Moskwą są bardzo mocno ograniczone.

Trochę na marginesie tych wydarzeń krakowskich, ale w Polsce od jakiegoś czasu toczy się już dyskusja o tym, czy poszerzyć możliwość posiadania broni i ułatwić dostęp Polaków do niej. Jak z kwestią dostępu do broni – oczywiście dla cywilów, bo ich mam na myśli – jest w Rosji?

W Rosji można złożyć wniosek o to, żeby wydano broń z różnych powodów: czy to dla własnego bezpieczeństwa, czy w celach służbowych, czy też broń myśliwską. Jeżeli będziemy patrzyli tylko na same przepisy, to dostęp do broni powinien być kontrolowany i ograniczony. Ale wiemy, jak było na początku lat 90. czy jeszcze w ostatnich latach Związku Sowieckiego. Rosja toczyła wojny w Czeczenii, Rosja się zbroiła, Rosjanie się też zbroili. Teraz, od 2014 roku, ten dostęp do broni dla wielu środowisk był ułatwiony, a już szczególnie po 2022 roku, kiedy Rosja toczy pełnoskalową wojnę z państwem ukraińskim. Więc wśród cywilów, myślę, że tej broni jest bardzo dużo i różnego rodzaju. A dodajmy do tego jeszcze korupcję – jak to kiedyś żartowano, że właściwie i samolot, i czołg można kupić za łapówkę. Zresztą Władimir Putin sam mówił o „zielonych ludzikach”, że uzbrojenie i umundurowanie można kupić w każdym sklepie (...).

Cała rozmowa do wysłuchania poniżej. Wcześniejsze audycje zamieszczamy: TUTAJ


Maciej Jastrzębski. Pochodzi z Włocławka i od blisko 40 lat związany jest z Polskim Radiem. Podróżując z mikrofonem po Europie i Azji pracował w kilkudziesięciu stolicach, między innymi w: Brukseli, Rzymie, Paryżu, Madrycie, Londynie, Wiedniu, Tbilisi, Baku, Erewaniu, Bagdadzie i Kabulu. Przez trzy lata był korespondentem w Mińsku na Białorusi, pełniąc jednocześnie obowiązki specjalnego wysłannika Polskiego Radia na Kaukazie. Potem - do czasu wybuchu wojny na Ukrainie - mieszkał też w Moskwie, pracując jako korespondent w Federacji Rosyjskiej. Jest znawcą wschodniej części naszego kontynentu, zwłaszcza Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji.


„Wieści ze Wschodu" - Maciej Jastrzębski
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Wieści ze WschoduMaciej JastrzębskikorespondentBliski wschódznawcakomentarzyanaliza
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